4 beschëllegt Manifestanten hoffen op méi ee mëllt Uerteel (27.02.2018) Um Stater Appell-Geriicht ass sech en Dënschdeg mat den Nowéie vun enger Protestmaniff um Kierchbierg befaasst ginn, déi am Juni 2014 eskaléiert war.

Wéinst Gruppe-Rebellioun waren an 1. Instanz 4 Friddens-Aktivisten zu 6 Méint Prisong mat Sursis veruerteelt ginn. Och en Dënschdeg am Appell huet d'Defense dorobber higewisen, datt d'Police déi beschëllegt Manifestanten direkt an den Eck gedréckt hätt. D'Demonstrante bleiwe bei hirem Standpunkt, dass si um 4. Juni 2014 nëmme friddlech manifestéiere wollten.Et hätt ee kee Pefferspray an och keng ähnlech Waff agesat, sou wéi een dat vun der Police reprochéiert krut, heescht et nach vun der Defense, an 2. Instanz missten d'Riichter dat onbedéngt berécksiichtegen.Esou dass een elo op Säite vun de 4 beschëllegte Manifestanten op méi ee mëllt Strofmooss hofft, wéi déi 6 Méint Prisong mat Sursis plus 1.500 Euro Geldstrof. D'Uerteel ass de 27. Mäerz.