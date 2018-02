Well d'Affekotin an ADR-Politikerin eenzeg Kandidatin war, wier e geheime Vott vun den Deputéierten eigentlech net noutwenneg gewiescht, war awer vum LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry esou gefrot ginn.Um Enn ass d'Wal mat 39 Jo-Stëmmen zu 6 Nee-Stëmmen ausgefall. Et gouf 8 Enthalungen an ee Blanc.Déi absolut Majoritéit gouf also erreecht an d'Véronique Stoffel gëtt domat proposéiert.