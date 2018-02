Glasfaserleitunge sollen am ganze Land verluecht ginn, an dat kéint een am digitalen Zäitalter och esou verlaangen, esou d'Cecile Hemmen.

Chamber: Fleegeversécherung, Glasfaser an Educatioun (27.02.2018) De Romain Schneider huet sech mat de Froe ronderëm d'Assurance Dépendance auserneegesat, fir de Claude Meisch ass et ëm de Stage gaangen.

Weider wollt d'LSAP-Deputéiert an enger Froestonn an der Chamber wëssen, wéini dann dat ganzt Land soll Uschloss hunn an ob et Gemenge oder Dierfer gëtt, an deenen den Ausbau op Glasfaser prioritär virgeholl gëtt. De Wirtschaftsminister Etienne Schneider.

Extrait Etienne Schneider



Den deiersten Investissement, sinn d'Grief maachen, well d'Stroosse jo mussen opgerappt ginn, fir d'Leitungen ze verleeën. Dat mécht ronn zwee Drëttel vun de Käschten aus. Dofir probéiert d'Post, fir mat aneren Operateuren, Gas, Elektresch oder och d'Gemengen zesummen ze schaffen an de Glasfaser dann ze verleeën, wa souwisou un den Infrastrukture muss geschafft ginn. Domadder gëtt den Invest, deen d'Post selwer iwwerhëlt, erofgesat.

Wéini all Stot soll ugeschloss sinn, huet den Etienne Schneider zwar net präziséiert, zwee Drëttel vun alle Stéit hänken zu Lëtzebuerg awer schonn um Glasfasernetz. Domadder wier ee Virreider an der EU, wou nëmmen eng 25 Prozent ugeschloss wieren.