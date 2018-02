X

Mulcher zerstéiert zwee Biotopen (27.02.2018) Zu Schëtter war iwwert de Weekend e sougenannte "Mulcher" am Asaz, dat ass eng Zort Bulldozer, deen normalerweis Bengelen, Äscht a soss Holz kleng mécht.

© Monique Kater

Dee kann awer och benotzt ginn, fir Hecken a Gestrëpp bis op d'Wuerzelen aus dem Buedem ze rappen. A genee dat ass op zwou Plazen an der Schëtter Gemeng geschitt, mam Resultat, datt zwee Biotope bal komplett zerstéiert goufen. 10 Ar vun den am Ganze 40 stinn nach do.Dem Mick Vandermaelen war dëst opgefall, datt do eppes wéi e Bulldozer an den Hecke stoung, wat d'Gestrëpp komplett zerstéiert huet. Do huet si sech d'Fro gestallt, ob dës Aktioun dann ëm déi Zäit richteg wier.Grad dës Zäit am Joer sinn esou Aktiounen effektiv dacks net richteg, heescht: net legal, net geneemegt, well a Gréngzone gëllt d'Reegel, dass ee seng Hecke just bis den 1. Mäerz däerf op de Stack setzen. Wann dann nach owes mat décke Maschinnen ugerappt gëtt, stellt ee sech Froen, als engagéierte Bierger an et handelt een.Well et ass net déi éischte Kéier, datt d'Dany Prüm esou eppes gesinn huet, wann een duerch d'Géigend fiert. Et ass schonn e puer Mol passéiert, datt d'Police du koum, ma och si wossten net genau, wat erlaabt ass.Wann ee sech hei schonn erschreckt huet, gëtt een um 2. Site awer richteg rosen. D'Streck fir op Iwwersiren, eng Fläch méi wéi 3 mol esou grouss wéi déi éischt, annerhallwen Hektar. Och hei war de Mulcher am Asaz, nach méi brutal schéngt et an och hei steet nach e Stéck Hecken, nieft enger Natura 2000 Wiss. De Schëtter Buergermeeschter wollt sech ugangs zeréckhalen, mä elo ass him de Kolli geplatzt. A senger Gemeng 2 mol, elo géing et duer.Als Gemeng kann een do leider net vill maachen, seet de Jean-Paul Jost, ausser déi Aarbechte stoppen. Dofir ass et dann och den Opruff un d'Bierger, wann een esou eppes gesäit, d'Gemeng informéieren. Déi ginn dëst dann un d'Forstverwaltung weider. D'Gemenge gi vill Suen aus, fir Hecken ze planzen an esou Biotopen ze schafen an dat muss awer datt net muttwëlleg futti gemaach ginn. Grad dëst, präziséiert de Buergermeeschter, wier jo kee Site, deen de Bauer brauch, fir nach méi Geld domadder ze verdéngen. An Zukunft muss een do e bësse méi no der Natur kucken.Alles erausrappen, wéi dat hei geschitt ass, ass een NoGo, e Verstouss géint den Artikel 17 vum Naturschutzgesetz. Ëm esou Aktiounen, eng Zerstéierung vu Biotopen, këmmert sech d'Brigade Mobile vun der Ëmweltverwaltung. Eng Enquête leeft, iwwer deen éischte méi klenge Site.