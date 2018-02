Wéi den 112 mellt, gouf et en Dënschdeg den Owend géint 21.30 Auer zwee liicht Blesséierter an engem Accident zu Bëschdref am Helperterwee.

Zwee Autoen waren do aneneegerannt. Am Asaz waren d'Rettungsequippe vu Béiwen-Attert, souwéi d'Ambulanz vu Réiden.



Géint 22 Auer hat an engem Haus an der Val Fleuri um Belair eng Schminni gebrannt. D'Stater Beruffspompjeeën waren op der Plaz.