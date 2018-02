© RTL Archivbild

D'Bréifwahl kann an Zukunft jiddereen iwwer "myguichet.lu" ufroen, ouni dofir mussen e Certificat ofzeginn.



Déi eenzeg Partei, déi dogéint gestëmmt huet war d'CSV. Si gesäit virop de geheime Vote a Gefor. En Argument, dat all déi aner Parteien net gëlle gelooss hunn.



De Premier Xavier Bettel huet bedauert, datt d'CSV kee Wëllen hätt, d'Institutiounen ze moderniséieren, wat awer e wier, wat der Regierung wichteg ass. D'Regierung ass der Meenung, datt een am Joer 2018 eng Bréifwahl kann ufroen, ouni musse bei den Dokter oder e Reesticket virzeweisen. An de Premier ass och net der Meenung, datt dann doheem d'Leit duerch Drock gesot kréien, wat si ze wielen hunn.





Extrait Xavier Bettel



Wann een dat fäert, hu verschidde Riedner ënnerstrach, da kann ee jo selbstverständlech weider an der Wahlkabinn seng Stëmm ofginn.D'Bréifwahl kann ee fréistens 12 Woche virun de Wahlen ufroen a spéitstens 25 Deeg virdrun, wann een zu Lëtzebuerg lieft. Leit, déi am Ausland wunnen, mussen de Vote par correspondance scho spéitstens 40 Deeg virum Wahlsonndeg gefrot hunn.

Si kréien hir Pabeieren dann heemgeschéckt, allerdéngs net méi iwwer Recommandé.



Nei ass och nach, datt déi Leit, déi an der Kabinn wielen, net méi hier Convocatioun musse mathuelen, mä just nach de Pass oder d'Carte d'identite.



