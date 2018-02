© Police Lëtzebuerg

Am Ganzen hate sech 15 Camionneuren net un déi virgeschriwwen Transitstreck gehal. Fir si gouf et e Protokoll. 5 aner Chaufferen hu missen an de Portemonni gräifen, well si keng valabel Euro-Vignette fir Camionen iwwer 12 Tonnen haten.