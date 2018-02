Ophänkert waren natierlech d'Diskussiounen ronderëm d'Beem an der Neier Avenue op der Gare, déi jo mam Chantier vum Tram wäerten ersat ginn. A Präsenz vum Roland Kirsch, Responsabel vun de Beem an de Parken, huet de Serge Wilmes erkläert datt 50% vum Territoire vun der Stad gréng ass. 20% dovu si Bëscher, de Rëscht Parken an aner gréng Flächen. Ronn 20.000 Beem sinn iwwregens an engem Bam-Kadaster registréiert.





Extrait Serge Wilmes



Extrait Lydie Polfer



Duerch e performanten Outil, mat deem de Roland Kirsch schafft, ginn et ganz detailléiert Informatiounen iwwert déi 20.000 Beem, an duerch dee Logiciel weess een och, datt just 15 Beem de Moment méi detailléiert mussen observéiert ginn.Anere Sujet dann:Op d'Opfuerderung vum Landesverband an der Associatioun des Agents municipaux, datt de Schäfferot vun der Stad Lëtzebuerg elo Konsequenzen misst zéien, nom Uerteel, dat de Chef a Sous-Chef vun debetrëfft, wollt d'Stater Buergermeeschtesch elo nach keng Stellungnam huelen. Vue datt Cassatioun géint d'Uerteel gemaach géing ginn, kéint d'Stad Lëtzebuerg, soulaang keen definitiivt Uerteel virläit, keng Stellung dozou huelen.Bei der äiseger Keelt dobaussen huet d'Stater Buergermeeschtesch haut um City Breakfast d'Fro gestallt, wéi et méiglech ass datt. D'Lydie Polfer huet drun erënnert, datt et eng Unitéit gëtt, fir déi Léit ze betreien, mä verschiddene wëllen einfach net vun der Strooss fort. Dat obschonns keen hei zu Lëtzebuerg misst dobausse schlofen.

Et wier bal e Wonner, datt déi Leit et bis elo nach iwwerlieft hunn, huet d'Stater Buergermeeschtesch nach betount.