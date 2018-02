Dat ass déi grouss Ännerung am Avant-Projet de Loi iwwer d'Formation Professionnelle, déi d'Deputéiert an der zoustänneger Kommissioun um Krautmaart um Mëttwoch de Moie virgestallt kruten.



Den DP-Deputéierte Claude Lamberty schwätzt vun enger Reform, déi an de Gonschte vun de Schüler, Léiermeedercher a Léierbouwe spillt. Si géife méi kloer wësse wou se stinn, an et soll méi kloer gi wat se mussen erreechen. D'Ponderatioun vun de Modulle gëtt nees op d'Notte gemaach, sou de Claude Lamberty.





De Claude Lamberty



D'Martine Hansen



D'CSV-Deputéiert Martine Hansen bedauert, dass den Educatiounsminister an der Beruffsausbildung sou een "Zick-Zack-Cours" gemaach huet. Wann de Minister direkt am Ufank vun der Legislaturperiod eng anstänneg Evaluatioun vun der Beruffsausbildung gemaach hätt, dann hätt een dunn direkt an engem Jeu kënnen eng Reform vun der Beruffsausbildung maachen. Wichteg wier, dass ee beim Kompetenz-orientéierte System bleift, sou d'Martine Hansen. De Punktesystem dierft net dozou verleeden, dass nees ganz normal Prüfunge gemaach ginn. D'Martine Hansen gesäit et Problem beim kombinéiere vu Kompetenzen a Punkten. Mä d'Enseignante géifen dat froen, well eng Kompetenz-orientéiert Evaluatioun ouni Punkten och schwiereg wier.

De Gérard Anzia



Mat dëser Reform sollen dann och de Code de Travail an de Contrat d'Apprentissage openeen ofgestëmmt ginn, fir Rechtssécherheet ze schafen. De Volet wär enorm wichteg, well et och géing klären, wat am Fall vun enger Krankheet oder enger Schwangerschaft geschitt, erkläert den Deputéierte vun déi Gréng Gérard Anzia.Fir dass dat eben och net dozou féiert, zu där kokasser Situatioun, dass op eemol Leit, déi an der Ausbildung si géifen erausfalen, well d'Durée vun deem Contrat d'Apprentissage ëmmer nëmmen X + 1 Joer war.

Scho fir d'Rentrée 2018/19 sollen d'Ännerungen vun dësem Avant-Projet de Loi gräifen. Dat kéint awer ganz sportlech ginn. Fir d'éischt muss de Gesetzprojet duerch de Regierungsrot, da muss en deposéiert ginn an da muss een nach op den Avis vum Staatsrot waarden.