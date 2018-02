© AFP-Archiv

Si kritt den 30. Mee de Prozess gemaach.

Déi Beschëllegt vun 21 Joer, déi um Mëttwoch do war, hat zesumme mat där anerer Fra am Mee mat falsche Kreditkaarten an der Stad akaf. Et schwätzt een an dësem Fall vu sougenannte "One day shopper". De Vertrieder vum Parquet huet vun Associatioune geschwat, déi iwwerall an Europa operéieren.

Hannermänner gi Frae gefälschte Kreditkaarte mat, déi kënne kafen, wat se wëllen, v.a. Luxuswueren, déi dono zréckginn un de Commanditaire, wouropshin d'Beneficer gedeelt ginn. An 3 Deeg hei am Land hätten déi zwou Frae fir ronn 16.250 € Transaktioune gemaach a fir eng 59.250 € probéiert, der ze maachen. Geschiedegt goufen an der Haaptsaach en Hotel an e Luxusbuttek. Den Nofolger vun der CETREL hat d'Police alarméiert, an déi zwou Frae goufen an engem zweete Luxusbuttek an der Stad gepëtzt, wéi se Bijoue kafe wollten. Fir de Vertrieder vum Parquet wär de Bedruch zréckzebehalen, an hie wéilt keen Ënnerscheed maachen tëscht deenen zwou Fraen, och wann d'Ugeklote vun e Mëttwoch d'Faite virun de Riichter zouginn huet. Nawell sollt si zu enger Prisongsstrof vun 3 Joer an enger ugemoosser Geldstrof veruerteelt ginn.

Engem Employé vum Finanzdéngschtleeschter no hätt den interne System eng Warnung erausginn, wouropshin den zweete Luxusbuttek kontaktéiert gouf, an deem déi zwou Frae grad waren, well hir Kaarten den Dag virdrun net goungen. De Schued, fir zwou Poschen am 1. Luxusbuttek, huet sech op 6.150 € an deen am Hotel op bal 2.900 € belaf. Fir den zoustännegen Enquêteur vun der Police waren am zweete Luxusbuttek d'Wueren net erausgaangen a gouf am Hotel keen Check-out gemaach. Déi zwou Frae ware virdru schonn an Däitschland, haten do awer kee sou e Shopping gemaach.

D'Beschëllegt sot um Mëttwoch de Moien, d'Responsabilitéit fir dat z'iwwerhuelen, wat si falsch gemaach hätt. Si hätt net iwwert d'Konsequenzen nogeduecht a sech keng Froe gestallt. Si géif d'Nimm vun deene Leit net kennen, déi hir déi falsch Kreditkaarte ginn hunn. Si hat deenen d'Wueren ze ginn a géif unhuelen, dass si da Sue kritt hätt.

D'Uerteel gëtt de 15. Mäerz gesprach.