All Joer géifen duerch dat falscht Fidderen dausende Déiere stierwen, heescht et am Facebook-Post. Obschonns gutt gemengt, d'Brout géif am Mo vun den Déiere quellen a géif donieft vill ze vill Salz enthalen. Dacks géifen Onbekannter och muuschtegt Brout verfidderen, wat den Déierefrënn e grousst Rätsel wier. D'Waasservulle géifen doduerch direkt krank ginn.Wann ee Schwanen an Inte fiddere wëll, sollt een aartgerecht Fudder benotzen an et donieft och beschtefalls net an d'Waasser geheien, mä un d'Ufer. D'Fudder, dat net gefriess gëtt, setzt sech um Buedem vun de Gewässer of an d'Waasser ka kippen, well méi Algen entstinn an dem Waasser sou de Sauerstoff entzéien.