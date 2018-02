Um 16.20 Auer ass enger Patrull virum Policebüro e Gefier opgefall, dat am Schleekentempo bis bei d'Entrée gesteiert gouf. Am selwechten Ablack kruten d'Beamte gemellt, datt deen Automobilist gedronk hätt. Effektiv huet sech bei der Kontroll e staarken Alkoholgeroch bemierkbar gemaach. No e puer Versich eréischt ass den Otemtest gelongen, den maximalen Héchstwäert war duebel sou héich wéi erlaabt. De Mann krut de Führerschäin ewechgeholl a well hien net kooperéiere wollt, och nach e provisorescht Fuerverbuet.Alkohol konsomméiert hat och de Chauffer, deen ëm déi selwecht Zäit zu Diddeleng an der Rue du Commerce ënnerwee war. Wéi d'Police schreift, hat de Chauffer sech net un d'Virfahrt gehalen, krut en anere Won ze paken an ass duerno nach 2 wieder geparkten Autoe gerannt. Den Alkoholtest war positiv an de Führerschäin fort. Och dëse Chauffer krut e provisorescht Fuerverbuet.Um 23.40 Auer ass der Police zu Näerzeng op engem Parking an der Käler Strooss en Auto opgefall. De Motor ass gelaf, ma de Mann hat de Sëtz no hanne gedréint an huet do säin Tëmpche gehalen. De Mann gouf wakereg gemaach an en Otemtest duerchgefouert. Hie krut e Protokoll.