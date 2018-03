Am Top Thema Magazin geet et ëm Léisungsusätz fir eise Verkéiersproblem. Thematiséiert ginn z.B. de Kussbus, de Monorail a Carsharing.

Alternativ Verkéiersmëttel (28.02.2018) Wéi eng Alternaive kéint et nach ginn, fir op d'Schaff an dono nees Heem ze kommen?

250.000 eidel Sëtzplaze sinn all Mueren op eise Stroossen ënnerwee. Déi Zuel huet de Verkéiersministère ausgerechent, fir ze weisen, wou op d'mannst en Deel vun eisem Verkéiersproblem hierkënnt. 7 vun 10 Leit gräifen op den Auto zréck fir op d’Aarbecht ze kommen an di meescht dovu sëtzen eleng am Auto.

Den Ament gëtt a vill Richtungen iwwerluet, wéi een dorun eppes ännere kann. De StartUp "Kussbus" zum Beispill gesäit d’Zukunft an engem flexibele Shuttlservice, deen d’Leit quasi doheem ofhëlt a bis op d’Aarbecht féiert. De Groupe Guy Rollinger huet d’Visioun vun engem Monorail fir Lëtzebuerg. D’CFL setzt op eng flexibel Kombinatioun vum Zuch an engem Carsharing System an de Ministère plangt, de Covoiturage mat enger Plattform, spezifesche Virdeeler a finanziellen Ureizer ze fërderen.



Ëmfro: Wat muss geschéien, fir dass Dir Ären Auto stoe loosst?