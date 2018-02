Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Et geet ëm d'Propositioun vun der Regierung, fir Divergenze bei der Statute-Reform eréischt am Kader vum nächste Gehälteraccord ze verhandelen. Dat misst ee kloer trennen, heescht et vun der Gewerkschaft. Zum Beispill kéint déi ëmstridden 80-80-90-Reegelung net Bestanddeel vum Gehälteraccord sinn. D'Staatsbeamtegewerkschaft wëll elo dréngend ee Gespréich mam Premier Xavier Bettel.