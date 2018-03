An Zukunft fält eng Entreprise nëmmen nach ënner déi méi gënschteg Besteierung, wann d'Substanz vun der Recherche och hei am Land gemaacht gëtt. Zwar ass de Finanzministère mat der neier Reegelung konform mat der OECD an der EU, bei enger Partei fäert een awer ëm d'Kompetitivitéit vum Land.

IP-Box / Reportage Ben Frin



Lëtzebuerg ass wéinst der aler Besteierung vun der intellektueller Proprietéit international ënner Beschoss gewiescht, dacks wier hei Schmu gedriwwe ginn, héiert een. Intellektuellt Eegentum ass gären emol als Argument geholl ginn, fir an de Genoss vu manner héije Steieren ze kommen. Elo gëtt d'Gesetz et op d'Dränge vun der OECD an der EU méi streng, Lëtzebuerg wëll jo schliisslech net méi Steierparadäis genannt ginn. Der CSV ass dat ze vill streng, si hunn Amendementer proposéiert.



Den CSV-Deputéierte Laurent Mosar erkläert, datt seng Partei der Meenung ass, datt d'Regierung déi Direktiv nëmme minimalistesch ëmgesat huet. Doduerch geréit de Grand-Duché an eng ganz kriddeleg Situatioun, par Rapport vun anere Länner, mat deenen d'Land am Konkurrenz steet. Déi IP-Box, wéi se elo am Gesetz steet, wäert deene klenge Betriber iwwerhaapt net ze gutt kommen.

De Finanzministère Pierre Gramegna erkläert, firwat déi Amendementer de Moment wuel net kënne respektéiert ginn, de Gesetzprojet géif sech soss éischtens verspéiden. An déi bësse méi technesch Interpretatioun vu verschidde Passage vun der CSV deelt d'Regierung net. An dësem Gesetz ginn d'Regele vun der OECD an der EU 100 Prozenteg respektéiert

Och den LSAP-Deputéierte Franz Fayot huet dat neit Gesetz virun e puer Wochen nach kritesch, eng Rei gutt Erklärungen hätten hie mëttlerweil awer iwwerzeegt. D'Amendementer vun der CSV si fir d'LSAP e Retour an d'Politik vun den 80er an 90er Joren, wou de Staat eng opportunistesch Attitude mat der Fiskalitéit hat an domadder gouf d'Reputatioun vum Land geschuet.

Hei wier ee virsiichteg, sot nach de Franz Fayot, dat vis-à-vis vun enger ze vill aggressiver Politik vun CSV-Finanzministeren an der Vergaangenheet.