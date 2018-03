Op dës Fro sollen d’Transition Days, mat ronn 40 Acteuren aus verschiddene Beräicher, den 9. an 10. Mäerz am Carré zu Hollerech äntweren.

© Sandra Schmit

Transition Days zu Hollerech / Reportage Sandra Schmit



Et ass déi éischt Editioun vun dësem Evenement an et geet virun allem dorëms zesumme Léisungen ze fannen. De Moment wär nämlech elo komm, fir eng Agenda zesummen opzebauen, sou den Norry Schneider, Coordinateur vun den Transition Days. Mat de verschiddene Positiounen soll da gekuckt ginn, wéi een zesummen d'Ernährung wëllt gestalten. Dofir sinn dann och e ganze Koup Akteuren op der Plaz, fir Léisungen, déi deels schonn do sinn, zesummenzebréngen an de Leit Loscht ze ginn iwwert den Tellerrand erauszekucken, sou de Coordinateur.

"Transition" heescht iwwersat "Iwwergang", a mengt den Iwwergang vun enger Gesellschaft an déi aner.





D'Visiteuren erwaart e gutt gefëllte Programm. Freides ginn et eng Rëtsch Atelieren, fir matzeschaffen, eng interaktiv Konferenz, op där jiddweree ka mat diskutéiere, an een After-Work. Samschdes ass de Familljendag mat Atelieren, wou Grouss a Kleng sech d'Fangere kënne knaschteg maachen, sech kënne mat Themen ausenanersetzen, Saache schmaachen an och ausprobéiere kënnen. Zum Schluss vum Dag gëtt et dann nach eng "Schnibbel-Disko".

Bei gudder Musek gëtt also gekacht. Koordinéiert gëtt de Catering ënner anerem vum Laura Frank. Si ass fräischaffend Kächin a mierkt bei der Aarbecht, datt Cliente sech ëmmer méi Froen iwwer hiert Iesse stellen.

D'Entrée fir d'Transition Days ass gratis.