An enger gréisserer Drogenaffär gouf e Mëttwoch op der Cour d'appel an der Stad d'Prisongsstrof fir den Haaptmann vun 8 op 6 Méint fest erofgesat.

Dobäi kënnt nach eng Geldstrof vun 1.500 Euro.

De Mann soll tëscht Mëtt 2015 a Mëtt 2016 bis zu 7,5 Kilo Cannabis verkaf hunn. Hie war déi Zäit an der Hotelsschoul. Ënner anerem do an um Parking nieft dem Dikrecher Lycée soll de Mann, dee selwer consomméiert hat, probéiert hunn, fir seng Wuer lass ze ginn. Fir eng mat ugeklote Fra gouf iwwerdeems e Fuerverbuet mam integrale Sursis gesprach.