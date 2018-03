Zoustand vun der Piste um Findel / Reportage Ben Frin



Eng Situatioun, déi net nëmme fir d'Passagéier desagreabel war, well hir Flich waren op Saarbrécken ëmgeleet ginn, och d'Airlines dierften alles anescht wéi enchantéiert gewiescht sinn.

Eng 747, déi mat Vollgas start, huet esou vill Kraaft, do kënne sech schonn emol ganz Asphalt-Placke vun der Pist léisen. Zemools wann et op enger Pist geschitt, déi scho vill Joren um Bockel huet, déi op ville Plazen an engem schlechtem Zoustand ass a vun uewe bis ënne muss renovéiert ginn. De Frascht huet säint natierlech bäigedroen. Fir de Roland Fox, Direkter vun de Ponts et Chaussées, muss een dozou soen, datt de Virfall de leschte Samschdeg net déi éischte Kéier virkomm ass an et wahrscheinlech och net déi leschte Kéier war.

Ass d'Pist dann an engem desolaten Zoustand? De Roland Fox gesäit den Zoustand net als desolat un, mä et wär ee sech awer bewosst, datt den Ënnerbau deelweis schlecht ass an et doduerch passéiere kann, datt vun der ieweschter Schicht sech Placke géinge léisen a Lächer entstinn.

Moies an owes gi reegelméisseg Kontrolle gemaacht, präventiv gefléckt gëtt no Méiglechkeet an der Nuecht.



Wéi dacks rechent een da mat Problemer wéi de leschte Samschdeg? Dem Roland Fox no, ass domadder ze rechnen, datt nach ëmmer Plazen do sinn, déi schlecht sinn an déi dann och gefléckt wäerte ginn. Wann awer elo nach Plazen am Dag opdauchen, dat wär dat Pech, sou nach de Roland Fox.

Am nächste Joer sollen d'Sanéierungsaarbechte fir d'Piste ufänken a sech iwwer 2-3 Joer zéien, d'Gesamtkäschte solle bei 260 Milliounen Euro leien. An där Tëschenzäit wier déi al Pist nach 5-6 Joer an engem vertrietbaren Zoustand.