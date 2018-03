An der Ëmweltkommissioun an der Chamber gouf e Mëttwoch de Moien iwwert dat neit Naturschutzgesetz diskutéiert.

© RTL Télé Lëtzebuerg

E Gesetz, dat virun allem d’Biotopen, déi natierlech Ressourcen an d’Biodiversitéit besser protegéiere soll. An och den Ökosystem soll an Zukunft verbessert ginn. D'Zil ass et, d'Entwécklung nach besser ze begleeden a méi Flexibiliséierung ze schafen, sou de President vun der zoustänneger Kommissioun, Henri Kox.

Extrait Henri Kox



Duerch d'Gesetz soll awer net nëmmen d'Natur, ma och d'Landwirtschaft profitéieren. Den DP-Deputéierten, Max Hahn: Ech weess vun engem Beispill, wou d'Kompensatiounsmesuren dozou gefouert hunn, datt an engem Mais-Stéck e Bongert ugeplanzt ginn ass. Ech mengen net, datt dat ganz sënnvoll ass. Wann de Staat sech an Zukunft dorëmmer wäert këmmeren, wäert dat e grousse Fortschrëtt ginn. An och beim Logement wäerte sech d'Prozedure verkierzen.

Extrait Max Hahn



E Mëttwoch de Moie goufen dann och 2 Amendementer vun der Majoritéit ugeholl. Ënnert anerem deen, deen d'Servituden am PAG betrëfft. Déi 27 Amendementer, déi vun der CSV proposéiert goufen, goufen allerdéngs alleguerte refuséiert. An deene goung et ënnert anerem dorëms Bauvirschrëften a Gréngzonen ze definéieren, eng legal Basis fir de Biotopkataster ze schafen an d'Bebauungspläng ze vereinfachen. Den CSV-Deputéierten Laurent Zeimet: Vun eisen Amendementer sinn elo leider keng ugeholl ginn. Mir bleiwen awer bei deene Punkten, déi mir nach wollte verbesseren am Projet vun der Regierung. Fir de Recht hu mir prinzipiell liicht aner Opfaassungen, wat d'Ausriichtung vun deem Gesetz ugeet, dat musse mir am Plenum elo nach eng Kéier diskutéieren.





Extrait Laurent Zeimet



Am Abrëll soll dat neit Naturschutzgesetz gestëmmt ginn.