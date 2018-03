Chômage intempéris: Déif Temperaturen (28.02.2018) Aktuelle Wiederkonditiounen erméiglechen net all Aarbecht, déi aktuell dobausse musse gemaach ginn.

Déi aktuell Wiederkonditiounen erméiglechen den Ament net all Aarbechten, déi missten dobaussen vun Entreprisen duerchgefouert ginn. Op verschiddene Plazen am Land gëtt op Schantercher ablécklech net geschafft. Et ginn allerdings keng allgemeng Regelen, wéini Intemperie sinn oder net. Steet d'Sécherheet oder d'Gesondheet vun den Aarbechter um Spill trëtt de "Chômage intempéries" a Kraaft.



Den Entrepreneur Paul Nathan mat Erklärungen um RTL-Mikro, datt déi zwar Wuel am Code de Travail dra stinn, ma et awer keng genau Regele gëtt, wéini et Intemperië sinn. Dat gëtt dann einfach vu Fall zu Fall gekuckt. Et ginn awer zwee Haapkritären, datt wann d'Sécherheet oder d'Gesondheet vun de Leit a Gefor ass. Dat kann da bei Schnéi sinn, wou een ausrutsche kann oder bei -10 Grad, wou d'Gefor grouss ass, datt d'Aarbechter krank ginn. Da gëtt et den zweete Kritär vun der fachgerechter Aarbecht, well bei -10 Grad ass e Betonnage net méi ze realiséieren.

