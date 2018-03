© AFP (Archiv)

"D'Verwaltungsgeriicht gesäit de Recours als justifizéiert un an annuléiert d'Decisioun vum Educatiounsminister, déi déi vum Conseil de discipline confirméiert. Den Dossier huet bei de Claude Meisch zréckzegoen!": Sou heescht et an engem Uerteel vum Tribunal administratif an enger Affär vu schoulescher Disziplin.Am Dezember 2016 war e Lycéesschüler vum Schouldirekter fir déi Woch drop virun de Conseil de discipline geruff ginn, well de jonke Mann den Dag virdrun eng Schülerin sollt am Schoulhaff ugegraff hunn. Dobäi sollt hien der jonker Fra hiren Handy geklaut an doriwwer eraus, deeselwechten Dag, am Klassesall e Café op si geschott hunn.De Conseil de discipline hat eestëmmeg decidéiert, dass de jonke Mann direkt vun der Schoul sollt fléien.Den Affekot vum Schüler hat doropshin e Bréif un den Educatiounsminister geschéckt; dee Claude Meisch hat am Januar zejoert d'Decisioun vum Conseil de discipline confirméiert an erkläert, dee Recours wär ze spéit erakomm, wouropshin de Schüler am Mäerz zejoert op d'Verwaltungsgeriicht goung. Fir säin Affekot wär d'Decisioun vum Minister ze spéit geholl a wären d'Faite falsch appreciéiert ginn: Wuel hätt de jonke Mann zouginn, senger Ex-Frëndin de GSM aus den Hänn gerappt ze hunn, ma hien hätt si net ugegraff. D'Decisioun, hie vun der Schoul ze geheien, wär dann och disproportionéiert, och well d'Affer keng Plainte gemaach hätt.D'Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass d'Decisioun vum Minister net ze spéit geholl gouf a keng falsch Appreciatioun vun de Faite virloung. Et wäre vill disziplinaresch Moossname méiglech an d'Infraktioune festgehalen, déi e Vun-der-Schoul-Geheien no sech zéien. An den Ae vum Tribunal administratif wär, och wa Gewalt a Schoulgebaier net ze toleréiere wär, dëst Erausgeheien awer disproportionéiert virum Hannergrond vun de Faiten, déi dem jonke Mann virgehäit ginn, och wann déi net z'entschëllege wären. Et géif nämlech aus kengem Element vum Dossier ervirgoen, dass de jonke Mann geschloen hätt (d'jonk Fra hätt keng Plainte an deem Sënn gemaach) oder eng disziplinaresch Virgeschicht hätt.D'Vun-der-Schoul-Fléie wär déi schlëmmst Disziplinarstrof; an dësem Fall wären allerdéngs aner Strofe méi adequat gewiescht. Well déi entspriechend Decisioun vum Minister also disproportionéiert war, sollt de Recours als fondéiert ugesinn an d'Decisioun vum Minister annuléiert ginn.De jonke Mann hätt awer keng Indemnité de procédure vun 1.000 € zegutt.