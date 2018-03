© afp

D'Privatleit waren an de leschte Wochen net ëmmer frou, datt d'Baueren elo am Wanter och mat flëssegem organeschem Dünger erausgefuer sinn. Dat ass awer net verbueden.





Verdeelung vu Gülle am Wanter / Reportage Dany Rasqué



Vum hallwe Februar un, ass et erëm erlaabt mat Piff erauszefueren, allerdéngs just op Wisen, Weeden a Stécker op deenen eng Wanterkultur steet. Vun en Donneschdeg un, kënnen d'Baueren dann och erëm déi Stécker mat Piff düngen, op deene keng Kultur steet.Dat ass wann ee just nom Datum kuckt, allerdéngs ginn et nach aner Facteuren déi spillen a mam Wieder zesummenhänken.D'Simone Marx, Responsabel vum Buedemlaboratoire vun der Asta, der Administration des services techniques de l'agriculture: Laut dem Reglement ass et verbueden op Parzellen ze fueren, wou Schnéi läit an e Risiko besteet, datt duerch d'Schmëlze vum Schnéi d'Gülle an ëffentlech Gewässer kéint lafen.Dat gëllt awer just wann eng Schnéidecke vu 4 bis 5 Zentimeter op de Felder ass, net bei engem klenge Flom. Da gëtt et e weidere Facteur, deen den Ament bësse méi schwiereg z'interpretéieren ass. D'Reglement seet nämlech, datt et och op déifgefruerenem Buedem, wou e Risiko besteet, datt d'Oflafe vum Dünger kéint passéieren ier de Buedem entdeet, verbueden ass.D'Asta recommandéiert de Betriber dofir nëmmen déi Flächen ze düngen, déi flaach sinn an déi déi am Hang leien, elo emol nach ewech ze loossen.Et ginn och keng systematesch Kontrolle gemaach, mä d'Asta saiséiert eng Unité de contrôle, en onofhängege Service aus dem Landwirtschaftsministère, wa Leit sech beschwéieren.