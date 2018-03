D'Justice soll entlaascht ginn ... © AFP

Justizkommissioun: Rep. Frank Elsen



Bei der Lutte géint den Terror sollen d'Police an d'Justiz an Zukunft nach méi Moyene kréien. Ënnert anerem dat ass aus der Sëtzung vun der parlamentaresch Justizkommissioun zréckzebehalen. Een aneren Sujet war e Mëttwoch d'Scheedungsgesetz.

Bis ewell wier scho vill an deem Dossier geschafft ginn. Ënnert anerem mat der Aféierung vum Familljeriichter. An der zoustänneger Kommissioun gëtt sech awer elo Zäit gelooss, fir eng uerdentlech Aarbecht ze maachen. Perfektioun am Dossierwier awer schwéier ze erreechen. Dees ass sech och den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry bewosst, hie verweist op de Projet Frieden, deen esou schlecht net gewiescht wier, ma wou um Enn déi eenzel Dispositiounen zerried gi wieren.Mat deem aktuellen Gesetzesprojet wier een awer schonn méi wäit ewéi beim Projet Frieden. Ma awer géif et nach eng haart Noss ginn, esou den Alex Bodry weider.Bei dersollen d'Justiz an d'Police nach méi Moyene kréien. Dowéinst sollen d'Rechter vun de Leit nach méi protegéiert ginn. Den Ament läit de Gesetzesprojet awer nach beim Staatsrot. Dëse wäert awer deemnächst nees zréck an Chamber kommen. Ënnert anerem wieren d'Revendicatioune vun der Dateschutz- an der Mënscherechtskommissioun scho mat agefloss, betount d'Rapportrice Viviane Loschetter. An Zukunft wéilt een awer nach eng Kéier an der zoustänneger Kommissioun iwwert déi verschidden Texter goen: "Dat si mer am Gaangen ze maachen." 4 vu 7 Mesuren hätt een ewell duerchgeholl.An Zukunft wéilt een besonnesch iwwert déi Mesuren schwätzen, déi d'Privatliewen vun de Leit concernéieren. Den Alex Bodry wëll do duebel virsiichteg sinn a sech déi néideg Zäit huelen.E weidere Sujet war d'. An Zukunft solle kleng Sträitfall, déi iwwert d'Lëtzebuerger Grenzen eraus ginn, vun Affekoten entlaascht ginn. D'Viviane Loschetter seet, datt déi prozedural Weeër méi kuerz solle ginn. D'Zil wier et, schwéierfälleg Prozeduren z'evakuéieren, esou nach d'Viviane Loschetter, déi hofft, dëse Projet nach den nächste Mount duerch d'Chamber ze bréngen.