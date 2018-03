Stater Parkservice: Nom Appell elo Cassatioun ... (28.02.2018) Virun enger Woch goufen de Chef vun de Stater Pecherten a säin Adjoint zu 12 Méint Prisong mat Sursis an zu enger Geldstrof veruerteelt.

Och nodeems am Appell 12 Méint Prisong mat Sursis fir déi 2 Cheffe vun de Stater Pecherte gesprach gi sinn, iwwregens och méi e strengt Uerteel wéi an 1. Instanz, mussen dës trotzdeem net mat disziplinaresche Konsequenze rechnen, dat well d'Affär um Geriicht nach net ofgeschloss wär.Et géif nämlech a Cassatioun goen, esou d'Infoe vun der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer, déi sech dowéinst dann och net äussere wollt.Bei der Gewerkschaft vun den Agents Municipaux ass et alles anescht wéi Satisfaktioun iwwert dës Ukënnegung vun der Buergermeeschtesch. Et ass een "enorm enttäuscht" iwwer d'Reaktioun vum Schäfferot, ofwaarde wier keng gutt Approche, et misst een endlech Rou an dee Service kréien.Och den Affekot vum Pechert, deen d'Geriichts-Affär géint seng Cheffen un d'Rulle bruecht hat, ass ganz verwonnert a kann d'Reaktioun vum Stater Schäfferot net novollzéien, well d'Stad wier jo net condamnéiert ginn, ma zwee Haaptemployéen. A wann déi da Cassatioun maache géifen, géif ee jo dovun ausgoen, datt se dobäi vun hirer Hierarchie ënnerstëtzt ginn.Op Nofro hi krut RTL vum Affekot vun der Géigepartei confirméiert, datt dëse vu senge Clienten d'Mandat krut, fir a Cassatioun ze goen, dat well sech sech e rechtleche Problem stelle géif.Fir Rou an de Service Parking vun der Stad Lëtzebuerg ze kréien, bei deem et och déi meeschte Krankmeldunge vun alle Servicer gëtt, do géif et awer nëmmen eng Méiglechkeet. D'Asam ass der Meenung, datt de Chef a säin Adjoint elo mol provisoresch sollten ewechgeholl ginn.Bis d'Cour de Cassation an dëser Affär tranchéiert, ob d'Uerteel am Appell rechtens ass oder net, dat ka sech RTL-Infoen no nach op d'mannst bis Enn des Joers hinzéien.