© Domingos Oliveira/RTL

Zanter Ugangs des Joers eréischt ass Mahle op sengem neie Site zu Féiz an hält mat engem Deel vu sengen Aktivitéite spéitstens bis Enn 2019 op.



D'Konkurrenz wier grouss an der sougenannter „gestion thermique“ an dowéinst misst een ëmstrukturéieren.



Den OGBL weist sech iwwerrascht a schockéiert. Virun e puer Méint nach war en neie Kollektivvertrag ausgehandelt ginn an dee Moment wier keng keng rieds gaange vun Entloossungen.



Den 12. Mäerz ass eng éischt Informatiounsreunioun mam Management, wou d'Gewerkschaften de Projet de restructuration presentéiert kréien.





Mahle baut Personal of - Reaktioun vum LCGB



Encore un autre plan social ?

63 postes de travail en danger !



Luxembourg, le 1er mars 2018 – Après que la société DELPHI avait connu une situation économique très difficile, la société allemande MAHLE avait acheté leur ancienne division thermale en 2015 pour créer à la suite deux sociétés distinctes au Luxembourg, notamment MAHLE et MAHLE-BEHR. Le LCGB, syndicat largement majoritaire, a même signé fin de l’année 2017 une convention collective positive pour tous les salariés.

Paradoxalement en date du 27 février 2018, la direction a annoncé une restructuration impactant 2/3 du personnel de cette nouvelle société MAHLE-BEHR. Le LCGB désapprouve cette situation honteuse et incompréhensible.

MAHLE, s’inspirerait-il des méthodes DELPHI ? Le rachat des activités de DELPHI déguiserait-il un autre plan social caché ? Pour rappel, DELPHI vient récemment de négocier son Xème plan social.

Les délégués du personnel LCGB, le syndicat LCGB ensemble avec la direction se sont mis d’accord d’entamer des négociations d’un plan de maintien dans l’emploi afin d’utiliser tous les moyens légaux permettant d’éviter des licenciements et de trouver des solutions dans l’intérêt de tous les salariés.

Ces négociations seront accompagnées d’une communication régulière avec les salariés pour leur donner le support nécessaire quant à l’annonce de cette situation difficile et frustrante.

Une première réunion de négociations dans le cadre du plan de maintien dans l’emploi est fixée au 12 mars 2018.

LCGB