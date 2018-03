© RTL Archivbild

Eent vir wech, et kann een duerchaus méiglech agreabel an ouni Problemer an engem Passivhaus wunnen a parallel och nach Energiekäschten spueren. De Wiessel vun Niddregenergie op Passivstandard wier keng Revolutioun gewiescht, huet een zejoert schonn ëmmer nees aus dem Secteur héieren.





1 Joer Passivhaus / Reportage Claude Zeimetz



Fakt ass, effektiv goufen och schonn an der Vergaangenheet Passivhaiser am Grand-Duché gebaut. Een dee méi wéi een esou e Projet begleet huet, ass de Baubiolog Ralph Baden. Fir hien ass e gesond Passivhaus ënner gewësse Konditiounen duerchaus méiglech. Et misst een natierlech wësse wéi. Vun Ufank un de Chantier permanent suivéieren, vun der Planung bis hin zu der Ausféierung an der Astellung vun der Lüftungsanlag. Dat wier natierlech intensiv, mä déi positiv Iwwerraschung wier, sou de Ralph Baden, datt e gesond Passivhaus dran ass.

Versuchskanéngchen a gesetzlecht Diktat



Datt et awer duerchaus Risike gëtt, datt d'Liewen an engem Passivhaus net sou optimal funktionéiert wéi et misst, déi Erfahrung huet hirersäits d'Tessy Wies gemaach, déi aus gesondheetleche Grënn hiert Haus duerch en Appartement getosch huet, en Appartement an enger neier Triple-A-Residenz zu Tënten. Vun Ufank un, hätt et do Problemer ginn, huet eis déi Betraffen am RTL-Interview erkläert. D'Pelletsheizung wier permanent ausgefall, ass antëscht souguer ganz ersat ginn, de Keller ass komplett fiicht, d'Loftqualitéit a verschiddene Kummere schlecht, vill Stëbs, Temperaturen déi sech schlecht astelle loossen an d'Fassade géif elo schonn no engem Joer souguer op der Sonnesäit gréng ginn. D'Tessy Wies fillt sech wéi e Versuchskanéngchen. Hier deet et antëscht, déck, déck leed wéi si seet, datt se geplënnert ass.

“Ech hu wierklech Angscht, datt no e puer Joer de ganze Styropor muss ersat ginn. Dann ass alles verfault. Bis dohinner huet eng Regierung erausfonnt, datt et awer e Feeler war sou ze bauen. An 10 Joer funktionéiert vläicht, ma den Ament nach net, a fir dann einfach mam Knëppel dropzeschloen et muss elo sou gemaach ginn. Do si Leit, déi drënner leiden, déijéineg, déi sou eppes kaf hunn”.



Dee Knëppel, déi gesetzlech Obligatioun, stéiert effektiv och aner Leit. "Hie wéilt mol kee Passivhaus geschenkt", sot keen aneren wéi de Generalsekretär vum Groupement des entrepreneurs Pol Faber am Affekt, d'lescht Woch am Interview zu dëser Thematik. Virum RTL-Mikro bleift hie bei senger Positioun. De Pol Faber stéiert sech besonnesch um gesetzlechen Diktat.



“Wann ech mäin Haus wëll bauen, wëll ech ech eng gewësse Fräiheet, fir dat sou ze plangen an ze bauen wéi et menge Besoine gerecht gëtt. Wann ech an der Nuecht wëll mat der Fënster op schlofen, da wëll ech mat der Fënster op schlofen. Wann ech wëll meng Schminni ufänken, da wëll ech meng Schminni ufänken”.



Donieft gesäit de Generalsekretär vum Groupement d’Belüftungsanlage skeptesch.

Schimmelrisiko a co: Richteg Maintenance ass den A an den O



D'Entlüftung ass effektiv e gutt Stéchwuert. An engem Passivhaus gëtt d'Loft theoretesch automatesch duerch eng Belüftungsanlag permanent getosch, ouni datt een d'Fënstere muss opmaachen. Datt Theorie a Praxis awer leider wäit auserneeleie kënnen, wéi d'Beispill vun der Madame Wies weist, dat gëtt awer och de Patron vun der Baufirma CDCL a President vum Groupement vun den Entrepreneuren Jean-Marc Kieffer zou.



D'Potential fir, Zitat "Champignonsziichter an engem Passivhaus ze ginn", wéi hien et formuléiert, datt sech also Fiichtegkeet am Haus forméiert, ass inclus.



"Wa lo de Filter verstoppt ass oder d’Anlag net richteg funktionéiert, dann ass natierlech de Risiko méi grouss, datt Fiichtegkeet entsteet well dat Haus méi dicht ass. Et muss een einfach just wëssen, datt wann ee sech net un all déi Spillregelen hält, datt de Risiko méi grouss ass fir Problemer ze kréien. Do bleift engem als Privatpersoun näischt aneres iwwreg, wéi sengem Promoteur ze vertrauen.".



Vertrauen ass gutt, Kontroll wier natierlech besser, mä déi ass, à ce stade, bal net ze maachen. Bis ewell hunn zwar eng 4 bis 500 Leit den Zertifikat vum "Passivhaushandwierker" vun der Chambre des métiers gemaach an et goufe sou vill wéi méiglech Leit duerch déi spezifesch Formatiounen an de Kompetenzzentren oder dem IFSB, also de grousse Formatiounszenter am Bau, geschleist, mä de gesondheetlechen Aspekt kënnt an deene Formatioune bis ewell kloer ze kuerz, seet de Ralph Baden. Fir als Privatpersoun tëscht gudden a schlechte Firmen z'ënnerscheeden, wier den Ament onméiglech, do bleift fir den Ament just d'Mond-zu-Mond-Propaganda. Senger Meenung no, wier et elo nach ze fréi, well mer nach all an de Startlächer stinn.

Et gouf schonn ëmmer schwaarz Schof



Datt et haut nach Kannerkrankheete gëtt, mer also nach am Rodage sinn, et nach ze fréi wier fir e Bilan ze zéien, wéi et ënnert anerem och de Jean-Marc Kieffer gesäit, gëtt dogéint vum President vun der Federatioun vun de Bauentreprisen Roland Kuhn relativéiert. Hie schwätzt, aus eegener Erfahrung, vun engem ganz agreable Liewen an engem Passivhaus. Datt dës Bauweis d'office méi ufälleg fir Problemer wier, léisst hien och net gëllen.

"Egal wat ee mécht, ob elo Passivhaus oder net, dir hutt eng Lüftungsanlag, eng Klimaanlag, technesch Anlagen mussen richteg geplangt ginn. Där schwaarzer Schof, där sinn et schonn ëmmer ginn”.



D’Leit sollten deemno oppassen a mat Betriber zesummeschaffen, déi eng gewësse Reputatioun hunn.



Och dem Direkter vun der Promotiounsplattform fir nohalteg Energie MyEnergy, Gilbert Théato wieren d'Problemer, déi optriede kënnen, net direkt un der Tatsaach festzemaachen, datt d'Leit an engem AAA-Haus wunnen. De Secteur wier zejoert kloer prett fir den Defi gewiescht a fir de Rescht bleift de gudde Rot no der richteger Maintenance. MyEnergy recommandéiert d’Filtere vun der Lüftungsanlag all 3 Méint ze wiesselen. Wa Problemer sinn, sollt ee sech nach emol mat sengem Installateur zesummesetzen, datt dee sech d’Saach ukuckt.

MyEnergy huet am Laf vum leschte Joer och en Handbuch ausgeschafft an deem einfach erkläert ass, wéi ee mat sengen Installatiounen ëmzegoen huet an et gëtt antëscht och eng App.

Techniken entwéckele sech nach permanent weider

Sécher ass, d'Techniken, d'Materialie si permanent nach am Gaang vun der Industrie weider entwéckelt ze ginn. Zum Beispill Isolatiounsalternativen zum ëmstriddene Styropor, déi awer méi deier sinn. Bei de Fassaden hätt d'Industrie jorelaang, dem Directeur technique bei Kuhn Günther Hormisch no, eng falsch Philosophie gehat, déi zu de grénge Flécke gefouert huet.



"Dat ass vun der Industrie jorelaang sou propagéiert ginn a mir musse mat deene Materialie schaffen, déi um Marché sinn. D’Algeproblematik misst an Zukunft awer manner ginn."



An där Beispiller wuel och op aneren Niveauen nach nokommen. Ënnert dem Stréch bleift, datt de Passivhaus-Standard d'Bauen an d'Wunnen sécher duerch déi nei Techniken, méi deier an der Konstruktioun a méi komplex ginn. Do ass een als Privatpersoun op alle Fall gutt berode sech intensiv mat der Thematik, de potentielle Geforen auserneenzesetzen, fir datt d'Risiken net zu Fatalitéite ginn.



Eurobarometer: Logementsproblem an Inflatioun beschäftegen d'Lëtzebuerger am meeschten





Är Reaktiounen



Michèle B.:



Nee, mir waren guer net zefridden. Mir waren alleguer krank, vu stännegem Kappwéi bis Nuesbludden.

Et war nëmme während engem Joer, mä dat huet eis gereecht, fir d'Rescht vun eisem Liewen. Ni méi !



Mirko H. :



Et ass den Horror. Saitdeem den Noper eng Luftwärmepumpe op eis geriicht huet:



Gesondheetsproblemer-Ierger



Héich Affekotekäschten fir um Geriicht ze kloen, 5 Joer Prozedur fir 2 Uerteeler a si dierfen am Dag (Nuets an de Weekend verbueden) d'Anlag mat 100 HZ Frequenz awer benotzten! Ass schwéier z'erdroen, et ass e Skandal. An et gëtt am Numm vun der propperer Ëmwelt verkaf



Artikel vum 30.1.18 vum Tageblatt vum Roger Infalt: Vom Staat Krankmacher finanzierte Agregate

De Gesetzgeber huet versot...

D'Leit mussen opgekläert ginn

Eis Liewensqualitéit ass futsch

D'Gesondheet vum Mënsch steet um Spill



Christian G.:

Ech wunne säit Dezember 2010 an engem Passivhaus.

D'Virstellunge goufe voll a ganz erfëllt. D'Photovoltaikanlag um Daach produzéiert iwwert ee Joer gekuckt 2-3 Mol esou vill Stroum, ewéi am Haus verbraucht gëtt.

Den Choix, ee Passivhsus ze bauen, war de richtegen an géif ech ëmmer erëm esou huelen. Deemools hunn ech vill pauschal Aussoe krut: Passivhaus musst dir mindestens 30% méi Baukäschten rechnen, an et war méiglech mat deene richtege Leit ee Passivhaus ze bauen, wat méi gënschteg war, ewéi dat ursprénglecht vun engem Promoteur geplangten Haus (Energieklass D)....



Albert D. :

Géing kee Passivhaus méi kafen!

Ventilatioun (Umluft) ass net optimal ze steieren, ganz Appartement "sténkt" no Fritten oder Fësch. Mir kruten ofgeroden, mat offener Fënster ze schlofen, a schnuckeleg waarm gëtt och net (Foussbuedemheizung ass komplizéiert anzestellen).



Gil B.





Gudden Moien,

Mir hunn en Haus vun der SNHBM, mat Wärmepompel, leider hu mir am ganzen Haus keng Buedemheizung, wéi et sollt sinn, wat mir scho vun 2 externe Firme gesot kruten, mir hu deels bei de Kanner an de Kummere just eng Temperatur vun 16 Grad, well do och néierens eng Heizung ass, an just kal Loft erageblosen gëtt, da kritt ee gesot, et soll een Kummerdieren opstoen loossen fir dass Hëtzt eropkënnt, wat mir net wëllen, vue que dass mer 2 Kazen hunn an déi eis soss eventuell an Kummere maachen. Et muss een all 6 Méint Filtere wiesselen, wat mir och ni richteg erklärt kruten etc....