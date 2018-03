Le 1er mars 2018, le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, se rendra à Brasilia pour inaugurer officiellement l’Ambassade du Grand-Duché du Luxembourg au Brésil. La décision d’ouvrir une Ambassade au Brésil, première dans la région sudaméricaine, témoigne de la volonté luxembourgeoise d’assurer une présence plus visible et opérationnelle du Grand-Duché au Brésil en particulier et, de manière plus générale, de renforcer ses relations politico-diplomatiques, économiques et culturelles avec le continent sud-américain. L’inauguration de l’Ambassade aura lieu en présence des autorités brésiliennes, de membres du corps diplomatique, de représentants d’entreprises luxembourgeoises au Brésil, des consuls honoraires du Grand-Duché et de descendants d’immigrés luxembourgeois. Au cours de son déplacement à Brasilia, le chef de la diplomatie luxembourgeoise rencontrera également plusieurs responsables brésiliens, dont notamment le Vice-ministre des Affaires étrangères, Marcos Galvão, et le Président de la Chambre des Députés, Rodrigo Maia.