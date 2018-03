D'Gespréicher dierften och um Donneschdeg schwiereg ginn. An engem Communiqué haten d'ALEBA, den OGBL an den LCGB de leschte Mount drop higewisen, dass den neie Kollektivvertrag fir d'Bankemployéen inacceptabel wier.



Besonnesch an zwee wichtege Beräicher géif et wéinst där sturer Positioun vum Patronat kee Rapprochement a kee gemeinsame Konsens ginn, esou d'Syndikater.



Sou géif d'ABBL jiddwer Form vun automatescher Lounentwécklung refuséieren, donieft solle Primmen ofgeschaaft ginn. Alles dat soll duerch eng Prime Unique ersat ginn. Och géif d'ABBL refuséieren dat neit Gesetz vum Dezember 2017 iwwert d'Aarbechtszäitreegelung ëmzesetzen.



Fir d'Gewerkschafte sinn dës béid Punkten inacceptabel, wéi et no enger leschter Reunioun vum 9. Februar geheescht huet. Et war doropshin den Appell un d'ABBL hir Positioun en Vue vun der Verhandlungsronn vun en Donneschdeg ze iwwerdenken. Sollt et zu kenge spierbare Fortschrëtter kommen, géifen doraus Konsequenze gezu ginn, sou nach d'Syndikater an hirem gemeinsame Schreiwes vum 20. Februar. Si si fest decidéiert, e gerechten an adaptéierten Kollektivvertrag ze verhandelen an anzeféieren, deen de Realitéiten an Erausfuerderungen um Terrain entsprécht.



Um Donneschdeg de Mëtteg um 14 Auer sollt et iwwregens Präzisiounen op enger gemeinsam Pressekonferenz vun deenen dräi Gewerkschaften, wat bei de Gespréicher erauskoum ass, ginn. Déi dräi Gewerkschaften hunn en Donneschdeg an der Mëttesstonn d'Pressekonferenz awer ofgesot.



Schreiwes vun de Gewerkschaften:

Chères rédactrices,

Chers rédacteurs,

Une nouvelle réunion s’est tenue ce matin entre le front commun syndical ALEBA - OGBL-SBA - LCGB-SESF et l’ABBL, en ce qui concerne le renouvellement de la Convention Collective de travail des Salariés de Banques.

Durant celle-ci, sur plusieurs volets, l’ABBL a fait différentes nouvelles propositions et s’est engagée à revenir dans les jours à venir vers les organisations syndicales avec davantage de précisions sur ces dernières.

Dans ce contexte, et à fin de continuer à privilégier un climat de négociations serein entre les parties, le front commun syndical ALEBA - OGBL-SBA - LCGB-SESF a décidé de ne pas tenir la conférence de presse initialement prévue ce jour, à 14 heures, en les locaux de la Chambres des Salariés du Luxembourg, rue de Bragance 13, à L-1255 Luxembourg. Le front commun syndical a également retenu de ne pas faire, à ce stade et avant la prochaine réunion plénière avec l’ABBL fixée au 16 mars prochain, d’autres commentaires en ce qui concerne le contenu des négociations.