An Zukunft solle Besëtzer vu Photovoltaikanlagen de produzéierte Stroum kënne selwer gebrauchen a stockéieren oder e mat aneren am Quartier deelen.

De Moment wier elo komm, fir op Photovoltaik ze setzen, d'Präisser fir d'Anlage wieren iwwer déi lescht 10 Joer extrem gënschteg ginn, 10 Mol méi bëlleg wéi fréier. De Stroum-Konsumer soll zum Prosumer ginn, dat heescht eng Persoun soll de Stroum selwer produzéieren an en dann och konsuméieren. Esou gesäit de Rifkin et och a senger Theorie. Dee vun enger Photovoltaikanlag produzéierte Stroum kann e Privatstot an Zukunft entweder an enger Batterie späicheren oder e mat Noperen am Quartier austauschen, jee no dem wie grad wou Stroum braucht, Stéchwuert "Sharing Economie". De Wirtschaftsminister Romain Schneider schwätzt vun engem Meilesteen, deen domadder géing erreecht ginn.

Den zukünftege Stroum-Prosumer soll steierlech Ureizer kréien, fir op de Rifkin-Zuch mat opzesprangen. De Stroum gëtt net méi besteiert an de Produzent respektiv de Konsument vun deem Stroum brauch och kee Fonds de compensation méi doropper ze bezuelen, erkläert de Wirtschaftsministère.

Bis elo gëtt de Photovoltaik-Stroum esou subventionéiert, dass d'Anlag sech no enger Rei Jore selwer amortiséiert huet. Ka sech deen neie System ouni Subventioun iwwerhaapt finanziell rentéieren? Den Etienne Schneider seet Jo. Den neie System, deen elo agefouert gëtt, wäert méi bëlleg ginn, wéi den Tarif, deen et bis elo gouf. Doduerch, datt keng Taxen an och kee Fonds de compensation méi muss bezuelt ginn, wäert dat Ganzt och an Zukunft méi interessant ginn.

20% vun der Installatioun gëtt haut, wéi och an Zukunft, subventionéiert. Och grouss Anlage bis 20 Megawatt-Stonne-Leeschtung solle gebaut ginn, am Summer soll heifir den Zouschlag kommen. Eenzeg Aschränkung, dës riseg Anlage sollen natierlech net op der grénger Wiss, mee op Diecher an a Broochen opgestallt ginn.