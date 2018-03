© RTL Archivbild

Weider heescht et am Communiqué vum LCGB, dass 25 Aarbechtsplazen net konnte gerett ginn.Den OGBL deelt mat, dass d'Aarbechter d'Pai vum Januar net ganz kritt hunn. Den 23. Februar hu se hir Camionnetten an hiert Aarbechtsgeschir mussen ofginn. Duerno goufen d'Aarbechter an degesat.De 27. Februar, also een Dag virun der offizieller Annonce, haten den LCGB an den OGBL eng Informatiounsversammlung fir déi concernéiert Mataarbechter organiséiert, fir d'Personal ze betreien a beroden.D'Firma war am Steemetzer-Beräich aktiv, a war och spezialiséiert op Fassaden, Carrelages- sou wéi Dichtungs- an Isoléieraarbechten.