Nodeems de Guy Schmit viru bal genee engem Joer vun deem Posten demissionéiert war an den Haff verlooss hat, war de Poste fräi.

Dës Woch koum elo de Verwaltungsrot am Schlass zu Bierg beieneen, wou och mam Mike van Kauvenbergh dee neien Direkter vun der Stëftung offiziell nominéiert gouf.

An deem Verwaltungsrot vun der Fondatioun sëtzen nieft der Presidentin, der Grande-Duchesse, och hire Mann, de Grand-Duc, grad wéi d'ierfgroussherzoglech Koppel.

Den 51 Joer ale Mike van Kauvenbergh hat zanter 2015 fir d'CFL geschafft an ass also no nëmmen knapp 3 Joer vun der Bunn bei den Haff gewiesselt. Virdrun war de fréieren Tennisspiller ë.a. fir Sales-Lentz am Marketing aktiv.

De Guy Schmit war iwwerdeems nëmmen en halleft Joer um Poste vum Direkter vun der Fondatioun, éier hien demissionéiert hat - "a gudden Termen", wéi et deemools vum studéierte Kriminolog geheescht hat.

Bis 2014 gouf d'Fondatioun vum fréiere Wort-Journalist Roger Nilles geleet, deen aktuell Porte-Parole vum Bistum ass.

D'Fondatioun vum Haff, déi 2004 entstanen ass, geréiert sozial Projeten hei am Land, grad wéi dat se och humanitär Projeten am Ausland ënnerstëtzt. De Budget vun der Stëftung fir d'lescht Joer huet sech op eng 460.000 Euroe chiffréiert.



Nomination du nouveau directeur de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse



Mercredi 28 février 2018, le conseil d’administration de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse* s’est réuni au Château de Berg.

A cette occasion, la nomination de Monsieur Mike van Kauvenbergh comme nouveau directeur de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse a été entérinée.

*Le conseil d’administration de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse est composé de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse (présidente), le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière.