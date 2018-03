E Cyclist ass en Donneschdeg de Moie géint 7 Auer zu Hënsdref an der Prettener Strooss a Richtung Steesel ugestouss ginn. Schëllegen Automobilist geflücht.

En Automobilist hat him d'Virfaart geholl an ass dono einfach weidergefuer. Et war e klenge schwaarzen Auto. De Cyclist gouf verwonnt.