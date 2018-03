Et ass ee ganz technesche Volet, ma um Donneschdeg de Moien huet d’Administration des Enquêtes techniques den Deputéierten an der Nohaltegkeetskommissioun esou einfach wéi méiglech versicht d’Detailer aus hirem Rapport iwwert den Zuchaccident am Februar zejoert z’erklären. An deem Rapport gëtt vun zwee Feeler geschwat, vun engem techneschen an och vun engem mënschleche Feeler. Bei dësem leschte steet d’Fro vum Privathandy vum Maschiniste am Raum. Dee kéint duerch de GSM ofgelenkt gewiescht sinn, dat steet awer nach net fest.





Zuchongléck - Chamberkommissioun



Fir dëst ze kläre gouf eng juristesch Enquête opgemaach. Dofir konnt um Donneschdeg de Moien op dësem Punkt nach net wierklech eppes gesot ginn. Et huet allerdéngs geheescht, datt Privathandyen an der Kabinn vum Maschiniste verbuede sinn, do och Kontrolle gemaach ginn op deen aus ass. Den Aarbechtshandy duerf dogéint net a Siichtwäit sinn. D’Josée Lorsché vun déi Gréng erkläert, dass wann z.B. eng Stéierung géif virleien, da kriten d'Maschinisten dat iwwer Funk matgedeelt an net iwwert Handy. D'Handye wieren an deem Sënn keen Instrument fir d'Sécherheet ze garantéieren.







Déi juristesch Enquête iwwert den Handy als Oflenkung beim Ongléck zejoert, soll dann och nach net dëst Joer kënnen ofgeschloss ginn.



Wat den technesche Volet ugeet, esou gouf ënnerstrach, datt d’Passagéierzich um Lëtzebuerger Reseau komplett mam Sécherheets-System ETCS equipéiert goufen. Bei der Gidderzich ginn et nach Ausnamen, déi nach mam Memor 2 fueren. Dee System hat d’lescht Joer am Februar beim Zuchongléck net richteg funktionéiert. Dat geet och aus dem Rapport vun der Administration des enquêtes techniques ervir. Hei gëtt och präziséiert, datt op selwechter Streck virum Ongléck 15 Fäll notéiert goufen, wou de System Memor 2 kee Signal ginn huet.





Ronn 300.000 Euro kascht et wann eng Lokomotiv op de méi sécheren ETCS System ugepasst gëtt. D'Delaien goufen ëm ronn 1,5 Joer no virgezunn, fir deen am ganze Reseau en place ze setzen, sou den Yves Cruchten vun der LSAP. Deen ass berouegt, dass de System bei alle Passagéierzich schonn am Asaz ass, an dass progressiv all déi Zich déi aus dem Ausland an d'Land erakommen op dee méi séchere System ëmbauen.



De Memor 2 soll dann Enn 2019 auslafen. Mä wéi kritt een déi franséisch a Belsch Bunn iwwerzeegt hire System un den ETCS unzepassen? Den DP Deputéierte Gusty Graas schwätzt vun enger intressanter Ausso vum Minister, dass d'Lëtzebuerger autoriséiert si mat deem System bis op Diddenuewen ze fueren. Wann d'Zich vu Metz erofkommen, missten d'Grenzgänger dann eventuell ëmsteige wa se nach net sou wäit wieren. Mä dat wier just eng Hypotheese, esou de Gusty Graas.



Lëtzebuerg ass ee Modell an Europa, huet et um Donneschdeg de Moie geheescht, ee Modell fir d’Sécherheet um ganze Zuch-Reseau. Dat hat iwwregens och déi zoustänneg EU-Kommissärin Bulc esou gesinn.