Dat war ënner anerem eent vun den Haaptthemen e Mëttwoch den Owend op der Generalversammlung vum Syfel. Da neit Gesetz wat d'Kierchefabrécken an dëser Form ofschaaft an den neie Kierchefong wäert an d'Liewe ruffen, gouf e Méindeg am Memorial publizéiert, ma d'Gesetz soll awer eréischt den 1. Mee an Kraaft trieden.



De Vize-President vum Syfel Marc Linden erkläert, datt eng rei Leit Problemer haten, fir grouss Transaktioune bei verschiddene Bankinstituter ze maachen, also Rechnungen ze bezuelen. Well op Demande vum Bistum dierften esou Transaktiounen net méi gemaach ginn an et dierften och keng Konte méi zougemaach ginn. D'Spuerkeess hat de Kierchefabricken awer d'Méiglechkeet ginn, Oppositioun anzeleeën, wat och verschidde Fabricke gemaach hunn. Beim Syfel stellt ee sech d'Fro, wat datt elo, 2 Méint éier d'Gesetz a Kraaft trëtt soll, a wisou dat Ganzt ouni Kommunikatioun am Virfeld gemaach gouf. Well wa Vertraue soll geschaf ginn, kann een dat net einfach esou maachen. Dat ass, wéi wann et vun Uewen erof diktéiert gi wier an d'Basis huet dat gefällegst ze maachen, sou de Vize-President vum Syfel.





Extrait Marc Linden (1)



Extrait Marc Linden (2)



De Syfel ass och weiderhi mobiliséiert géint dat neit Gesetz. Dat war op enger ganz gutt besichter Generalversammlung vum Daachverband vun de Kierchefabrécken ze spiere gewiescht, sot de Marc Linden. Den neie Fong wär donieft nach ëmmer eppes, wat fir d'Leit net gräifbar ass.

Froen an Zweiwel bestinn nach ëmmer an der Struktur vum Fong, deen net, wéi de Bistum et seet, vun der Basis eropgemaach, mä éischter vun uewen erof gemaach ginn.Eigentlech misst sech jo een Vertrauensverhältnis tëscht der Basis an dem Bistum opbauen, erkläert de Marc Linden. Doru misst nach vill geschafft, ma esou Aktiounen, wéi déi mat de Banken, géingen dat natierlech guer a glat net ënnerstëtzen, sou de Vize-President vum Syfel. Am Mäerz soll iwwregens nees eng Reunioun ginn tëscht dem Syfel an dem Generalvikar.