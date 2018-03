Mat Bam kollidéiert Déidlechen Accident op der N12 Antoniushaff - Éimeschbaach

En Donneschdeg géint 12.00 Auer koum et op der N12 zu engem schroen Autosaccident. En Auto ass do an de Bam gerannt. Fir de Mann koum all Hëllef ze spéit.