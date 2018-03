© Monique Kater / RTL Télé Lëtzebuerg

Um Donneschdeg de Mëtteg koum et zu engem Tëschefall an der Rue Jules Wilhelm. Hei huet wuel e Camion, deen d'Strooss falsch ageschat huet, de Virdag vum Haus, wou de Robert Schuman gebuer gouf, mat ewechgerappt.Well hei awer d'Gefor bestanen huet, datt nach méi Stécker op d'Strooss falen an dowéinst eng Gefor fir Passanten an Automobilisten duerstellen, gouf d'Strooss während den Opraumaarbechte à béid Richtunge gespaart.Beim Tëschefall ass awer keng Persoun blesséiert ginn. D'Büroen am Gebai waren zu dem Ament vum Tëschefall net besat.