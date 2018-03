Wéi gutt oder schlecht goufen d’Demandeurs de protection internationale, déi am Foyer Heliar an der Weilerbaach ënnerbruecht waren, während dem Relogement an aner Strukturen encadréiert? Dës Fro gëtt nach emol an enger weiderer Question parlementaire opgeworf. Eng éischt Äntwert vun den zoustännege Ministere Cahen a Meisch op eng parlamentaresch Fro vun der Deputéiert Octavie Modert, hat Konterbond Asbl an och d’CSV Parlamentarierin net zefridde gestallt. Vu Schéi-Rieden hat virun e puer Wochen d‘ASBL geschwat. Och well d’Flüchtlinge spéit doriwwer informéiert goufen, wouhinner si relogéiert géife ginn.





Foyer Heliar an der Weilerbaach/Reportage Nadine Gautier



An déi zweet Äntwert ass bal wéi ee Copy-Paste vun der éischter. Op jiddwer Fall, wat den Deel iwwert d’Informatiounspolitik ugeet. Méi genee, wou et drëms geet: wéini goufen d’DPIen iwwert hir nei Adress informéiert. D’Konterbont asbl hat do jo kritiséiert d’Leit wieren an der leschter Minutt informéiert ginn.

D’DP Ministere Corinne Cahen a Claude Meisch bleiwen och an hirer zweeter Äntwert dobäi, d’DPIen aus dem Centre Héliar goufe schonn am November zejoert iwwert d’Plënneren an nei Strukturen informéiert. Datt si bis den 31. Dezember 2017 aus der Weilerbaach eraus missten, well den Centre renovéiert sollt ginn. D’Octavie Modert ass der Meenung, dass ee sech hei hätt kënnen aneschters uleeën, fir de Leit ze hëllefen. Dem Ocatvie Modert huet et hei einfach um néidege Wëlle gefeelt.

An der zweeter Äntwert erklären d'Corinne Cahen an de Claude Meisch nämlech, datt den OLAI eng logistesch, esou wéi och materiell Hëllef de Flüchtlingen just dann zur Verfügung géif stellen, wann et spezifesch Besoinen an Demandë gëtt. Oder wann déi nei Strukturen wou d’Leit eraplënneren, net gutt mam ëffentlechen Transport accessibel wieren. Wat de konkreten Encadrement duerch een Agent vum OLAI ugeet, géif dee sech op d’Remise vum Schlëssel limitéieren an op d’Informatiounen, déi d’Leit de Moment, wou se an déi nei Wunneng oder Foyer plënneren, brauchen. Konterbond hat nach virun e puer Wochen erkläert, et wier keen Agent vum Olai dobäi gewiescht, fir d’Plënneren ze begleeden.

Datt och am zweete Courrier weider elementar Froen net detailléiert beäntwert ginn, dozou fënnt d’Octavie Modert kloer Wierder. Si huet nämlech den Androck, dass d'Regierung d'Flüchtlingen net aneschter géif behandelen, ewéi och d'Deputéiert. Et géing hei einfach de Respekt feelen, fir eng uerdentlech an detailléiert Äntwert ze ginn, do wou esou eng gebraucht gëtt.

D’Fro gouf dann och nach opgeworf, ob d’Kanner vun de Familljen d’Méiglechkeet haten, fir hir nei Schoul am Virfeld emol ze besichen. Dëst wier net virgesinn, esou d‘Integratiounsministesch an den Educatiounsminister.

Well an den Ae vun der Octavie Modert, an net nëmme an hiren, mee och vun der ASBL Konterbond, wéi déi no der leschter Äntwert gesot huet, hei d’Leit net mat genuch Mënschlechkeet behandelt goufen, wëll d‘Deputéiert de Sujet nach emol an der Chamber opwerfen.

Vun der nächster Woch u soll an der Chamber eng Debatt doriwwer lancéiert ginn.

Wéi schonn an der éischter Äntwert ervirgoung, soll de Centre Héliar an der Weilerbaach bis Enn 2020 renovéiert sinn.



PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum Octavie Modert