Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Ewéi den Zeien erzielt huet, soll hien dësen net nëmmen am Grapp gehat hunn, mee och benotzt hunn. Mam Zeien zesummen huet d'Police sech op de Wee Richtung Mierscher Gare gemaach, wou si d'Persoun och fonnt hunn. Tatsächlech hat de Mann een Elektroschocker bei sech, well Elektroschocker a Lëtzebuerg awer verbuede sinn, gouf eng Plainte gemaach an d'Waff gouf saiséiert.