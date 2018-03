Neit Spidolsgesetz: Wat huet de Patient dovunner? (01.03.2018) Annerhalleft Joer gouf dru gedoktert. No 3 Avise vum Staatsrot a sëllechen Diskussiounen ass zanter en Donneschdeg dat neit Spidolsgesetz a Kraaft.

Mat dem mëttlerweil drëtte Spidolsplang soll all Bierger den Zougang zu der beschter Gesondheetsversuergung erméiglecht kréien. Dofir ginn ënnert anerem déi medezinesch Servicer an de Spideeler no maximale Chiffere verdeelt an et gi Kompetenzreseauen geschaaft. Dat gesäit ee ganz positiv, well dës Kompetenzzentre sinn ee ganz kloren Opschwong vun der Qualitéit.Am Gesetz geet och riets vun enger Augmentatioun vun de Better an de Kliniken. Déi maximal Unzuel, déi op nationalem Niveau kann autoriséiert ginn, gouf op 3.107 Better festgeluecht. Gläichzäiteg gëtt awer och envisagéiert vun elo u méi Patienten ambulant kënnen ze traitéieren, sou datt se nach de selwechten Dag d’Spidol kënne verloossen.D‘Schafe vun engem Service fir Dokumentatioun a medezinesch Informatioun gëtt vun der Patientevertriedung begréisst. Duerch méi Donnéeën an Transparenz soll ee méi héich qualitative Suivi kënne garantéiert ginn.