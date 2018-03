Suivi Kloertext: Situatioun bei de Vakanzebetter (01.03.2018) An der Emissioun Kloertext hat den CSV-Deputéierte Paul-Henri Meyers e Mëttwoch vun enger schockanter Situatioun geschwat.

Ginn et Abuse bei de Vakanzebetter an den Altersheimer? Um Plateau vun RTL hat de Paul-Henri Meyers dës Ausso gemaach: "Ech kann Iech Beispiller soen, wou Leit während der Vakanz hir eeler Elteren dohi bruecht hunn a se hu se am September net méi ewechgeholl a si sinn och net méi komm. Dat si villäicht eenzel Fäll, ma et ass trotzdeem d'Realitéit."Am Familljeministère sinn dem Departement vun de Personnes âgées kaum esou Fäll bekannt. A sollten et emol Schwieregkeete ginn, da géif een déi betraffe Léit bestëmmt net am Stach loossen.De Pierre Biver vum Familljeministère seet, dass hinne keng esou Fäll bekannt wierne, et kéint ee sech awer virstellen, dass et esou eppes gëtt. D'Haiser géingen dat normalerweis am Virfeld schonns klären an do géif ee Kontrakt gemaach ginn.Och Bedreiwer vun Altersheemer weise sech iwwerrascht. De Grupp Sodexo schwätzt vu ganz positiven Erfarungen. A sengem CIPA zu Nidderaanwen ginn, nieft den Zëmmere fir 155 Bewunner, och zwee Vakanzebetter zur Verfügung gestallt. D'Iddi ass engersäits de Familljen entgéintzekommen, wann zum Beispill jonk Leit iwwert d'Congéen am Ausland sinn a sech net ëm hir eeler Eltere këmmere kënnen. An anerersäits kënnen hei Seniore vun Nidderaanwen an der Ëmgéigend en éischten Abléck an e CIPA kréien.Immens frou ass jiddefalls d'Madame Buntgen, déi hei am CIPA zënter Januar en neit Doheem huet. Iwwert de System vun de Vakanzebetter hat si sech am Virfeld, e puer Mol a fir e puer Woche, mam Haus familiariséiert.