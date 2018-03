"Kommt mir schwätzen iwwer Inhalter an net iwwer Persounen"



Dat ass den Appell, deen dräi jonk LSAP-Memberen an engem weideren oppene Bréif maachen. Datt d'Partei zënter Joerzéngten Zoustëmmung bei de Wieler verléiert, géif virun allem doru leien, datt se kee klore Profil méi hätt. Ma fir deen opzebauen, bréicht ee méi, wéi eng wootlech Erklärung vum gudde Wëllen ronderëm e roude Fuedem oder eng kloer Kant.

Neie Bréif un d'LSAP / Reportage Dany Rasqué



D'LSAP ass d'Partei vun der Solidaritéit an deen Ideal, deen d'Partei fir de Gesellschaftsmodell fuerdert, sollt si och no banne liewen, heescht et am Bréif.



Wann et der Partei den Ament net gutt geet, wieren also all d'Membere gefuerdert, fir innovativ Iddien z'entwéckelen.

Et misst e klore Programm mat Ziler ausgeschafft ginn, d'Partei misst soen, a wéi enge spezifesche Ressorte si Regierungsverantwortung wéilt iwwerhuelen a sech dono un den annoncéierte Mesurë moosse loossen.



Ee Beräich, dee fir d'LSAP eng Prioritéit misst sinn, ass de Logement, ënnersträicht de Patrick Weymerskirch, ee vun deenen dräi jonke Parteimemberen, deen dëse Bréif ënnerschriwwen huet.



Et ass wichteg, datt mer do weider kommen a konkret Propose maachen. [...] Ech mengen, et ass virun allem fir eng sozialistesch Partei awer wichteg, datt d'Leit d'Méiglechkeet hunn, fir bezuelbare Wunnraum ze hunn. Ech mengen, et ass och dorobber, wou mer gemooss ginn an dorobber, wou mir eis Glafwierdegkeet behalen.



Ënnert anerem missten d'PAGe vun de Gemengen en neie gesetzleche Kader kréien, deen eng ambitiéis minimal Bebauungsdicht festleet, de Bauperimeter misst an alle Gemengen, déi wuessen, méi grouss ginn an d'Land bréicht en effektiivt Enteegnungsgesetz, dat dem Staat d'Méiglechkeet gëtt, méi séier Terrainen ze kafen.



Eng weider Iddi ass e Staatsfong nom norwegesche Modell. Esou kéint de Staat bei mëttelstännege Betriber, deenen dacks Kapital feelt, mat eraklëmmt an op der anerer Säit kéint een de Bierger d'Méiglechkeet ginn, fir Staatsobligatiounen ze kafen. Well vill Leit stelle sech am Moment d'Fro, wat si mat hire Sue kënne maachen. An d'Staatsobligatioune sinn nach ëmmer déi séchersten Anlag.



Donieft heescht et am Bréif, d'Bildungspolitik misst un d'Realitéite vum 21. Joerhonnert ugepasst ginn. D'Educatioun bréicht erëm e Minister deen de Courage hätt fir ze gestalten.



Déi gréisst Erausfuerderung am Land wieren d'Sproochen. E weidere Beräich, wou d'LSAP misst aktiv ginn ass d'Steiergerechtegkeet an Europa, deen hätt d'Partei an der Läscht vernoléissegt.