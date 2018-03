Bannent 6 Méint goufe schonn iwwer 40 Prozent vun den am Ganzen 73 Logementer am Projet Royal Hamilius an der Stad verkaaft.

Dat war d'Annonce vum Promoteur Codic. Een Mount no der Nouvelle, dass d'Galeries Lafayette sech am Projet Royal Hamilius installéiere wäerten, géing ee sech elo iwwer de Succès vum Projet freeën, erkläert d'Angélique Sabron vun der Immobilière JLL.







Am Projet Royal Hamilius sinn 7.000 Metercarré virgesi fir Logementer, 16.000 fir de Commerce an 10.000 fir Büroen. Am Ganze ginn 3 Residenze gebaut: den Royal-Monterey, den Royal-Hamilius an den Royal-Aldringen. Déi klengsten Unitéit doranner si Studioe vu 36 Metercarré an de Maximum läit bei 257 Metercarré fir d'Penthouse. De Verkafspräis fänkt u bei 10.500 Euro pro Metercarré.





Zum Projet Royal Hamilius gehéiert och een neie Parking mat am Ganzen 650 Plazen an deen dierft schonn no der Summervakanz am September dëst Joer opgoen. Minus d'Plaze fir d'Büroen a fir d'Residenzen, bleiwen eng 500 Parkinge fir de Grand-Public.