Plazeweis soll et um Freideg de Moien zimlech glat sinn. Lokal soll och Glëtz falen. Am Laf vum Moie kann et dann och ufänke mat schneien.

Um Freideg erwaart eis een éischter groen Dag. Temperature leien tëscht -3 a +1 Grad.



Plazeweis soll also um Freideg de Moie Ree falen, dee Moment heescht et oppassen, well et ka glat ginn. Am Nomëtteg soll et och nach schneien.

Mir kruten elo scho vill glat Plaze gemellt. Plangt also roueg genuch Zäit an, fir ouni Téitschen op d'Aarbecht ze kommen.