D'Post kritt en neie Siège op der Gare. Am Hierscht gouf dermatter ugefaangen, dat aalt Gebai auszeraumen an ofzerappen, dat neit soll 2022 ageweit ginn.

D'Gebai vis-à-vis vun der Stater Gare entsprécht net méi de Besoinen a punkto Sécherheet, Energie a Sécherheet, sou de Generaldirekter Claude Strasser. Dofir gëtt d'Gebai komplett nei ageriicht.D'Fassad vum Gebai "Accinauto" aus de 40er Jore bleift erhalen... et steet ënner Denkmalschutz.De Concours, deen ausgeschriwwe gouf, gouf vum Lëtzebuerger Architektebüro METAFORM architecs gewonnen. Dat neit Gebai wäert op den ieweschten Etagen ronn 27'700 Quadratmeter Bürosfläch bidden.Um Rez-de-chaussée fannen d'Clienten en "Espace POST" virfannen, während op den 8 Etagen uewendriwwer d'Mataarbechter vun der POST hir Aarbechtsplaze wäerten hunn.D'Ofrappaarbechte vum ale Gebai dauere bis Enn 2018. Mëtt 2022 soll dat neit Gebai fäerdeg an asazbereet sinn. Während den Aarebchten, gi geséchert Foussgängeriwwergäng ageriicht op der Place de la Gare an der rue de Commerce.

POST Luxembourg baut ihren zukünftigen Unternehmenssitz im Bahnhofsviertel der Stadt Luxemburg

Die Abrissarbeiten des „Centre Postal Gare" haben begonnen. Der neu zu errichtende Komplex wird ab 2022 offizieller Unternehmenssitz von POST Luxembourg.

Wer kennt es nicht, das geschichtsträchtige Postgebäude aus den 1960er Jahren, direkt gegenüber des hauptstädtischen Bahnhofs? Die Rückbauarbeiten im Gebäudeinneren des seit einigen Monaten ausser Betrieb genommenen „Centre Postal" haben im September 2017 begonnen um Platz für die Installation der Baumaschinen zu schaffen, mit denen die Abrissarbeiten ab Anfang Februar ausgeführt werden.

"Das Centre Postal wurde ursprünglich zur Postverteilung errichtet, weswegen sich die vorhandene Fläche aufgrund ihrer Konstellation nur schwer in moderne Büros umwandeln lässt", erklärt Claude Strasser, Generaldirektor von POST Luxembourg. "Des Weiteren erfüllt das Gebäude nicht mehr die nötigen Voraussetzungen in punkto Sicherheit, Energieeinsparungen usw. Daher unsere Entscheidung, das Gebäude neu zu errichten."

Die unter Denkmalschutz stehende Fassade des Gebäudes „Accinauto" aus den 1940er Jahren bleibt erhalten.

27.700 Quadratmeter Nutzfläche

Mit dem Entwurf des künftigen Unternehmenssitzes hat POST das luxemburgische Architektenbüro METAFORM architects beauftragt, dessen Projekt 2017 als Gewinner eines Ideenwettbewerbs zurückbehalten worden war.

Das neu zu errichtende Gebäude bietet oberirdisch auf neun Ebenen hauptsächlich Büroflächen auf einer Gesamtfläche von 27.700 Quadratmetern. Im Erdgeschoss, gegenüber des Bahnhofsplatzes werden die Kunden einen „Espace POST" vorfinden, während die darüber liegenden acht Stockwerke Mitarbeiter der POST-Gruppe beherbergen werden.

In hohem Maße an nachhaltiger Entwicklung interessiert, strebt POST auch hier beim Bau ihres künftigen Firmensitzes die "Platin"-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an, die eine rigorose Einhaltung strenger Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien bescheinigt. Nur wenige Bauten weltweit tragen dieses Zertifikat. Das erste dementsprechend zertifizierte Gebäude in Luxemburg, das „Mercier"-Gebäude, befindet sich ebenfalls im Besitz von POST Luxembourg.

Die ein Jahr andauernden Abrissarbeiten des alten Centre Postal werden Ende 2018 abgeschlossen, so dass anschließend mit dem Neubau begonnen werden kann, der Mitte 2022 bezugsfertig sein wird. Während der Arbeiten werden zeitweilig gesicherte Gehwege auf der Place de la Gare und der rue du Commerce eingerichtet.

Der vorübergehende Unternehmenssitz von POST Luxembourg befindet sich seit Mitte 2017, nach dem Umzug der Postdirektion vom „Aldringer" (Hôtel des Postes) in das „Mercier"-Gebäude, bereits im Bahnhofsviertel, in der Rue de Reims (hinter dem ausser Betrieb genommenen "Centre Postal").

"Diese Bauprojekte und schrittweisen Umzüge sind Teil unserer langjährigen Vorgehensweise, deren Ziele die Optimierung der Produktivität durch Zusammenbringen unserer Teams, die Verbesserung des Arbeitsalltags unserer Mitarbeiter sowie die Aufwertung unseres Immobilienvermögens sind.", setzt Claude Strasser fort.