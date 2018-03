Zanter engem "Abu-Ghraib-ähnlechem" Tëschefall am Abrëll 2015, sinn d'Relatiounen tëscht der Prisongsdirektioun an enger Magistratin quasi um Nullpunkt.

D'Relatiounen tëscht der Prisongsdirektioun an der Magistratin, déi um Parquet général fir d'Execution des peines zoustänneg ass, sinn execrabel: Dat huet e Prozess, d'lescht Woch, um Stater Geriicht gewisen. An der Tëschenzäit leien eis méi Informatiounen iwwer e Virfall, de 27. Abrëll 2015 zu Schraasseg, vir an iwwert d'Suitten dovun, mat ë.a. Courrieren tëscht der Prisongsdirektioun an der Procureure générale d'Etat Martine Solovieff; alles dat hat zu deene ganz schlechte Relatioune gefouert.

Dee Virfall am Abrëll 2015 gouf am Prozess, Zitat vun der Magistratin, „Abu-Ghraib-ähnlech“ genannt. An der Suite vun där Affär hat den Directeur adjoint vum Prisong 8 Méint dono, Zitat vum Vertrieder vum Parquet général, „säi Chef ausspionéiert“. Personell Konsequenze goufen doraus allerdéngs net gezunn.

Am Prozess géint den zweete Mann vu Schraasseg hat d'Magistratin gesot, dass et zanter deem Abu-Ghraib-ähnlechen Tëschefall zolidd Problemer tëscht der Prisongsdirektioun an hir gëtt; dobäi war do virdrun an der Direktioun, wéi et am Prozess op d'Tapéit koum, och een deem anere säin Däiwel! D'Schlësselelement vun de schlechte Relatioune mat der Magistratin ware Fotoe vun engem Prisonéier an, Zitat vun der Fra, „ganz schrecklecher Positioun“. Dowéinst hat si eng Plainte géint d'Direktioun gemaach, wouriwwer déi net ewechkomm ass. D'Direktioun war hir, wéi si sot, vun do un net méi gutt gesënnt. Wat war geschitt?

E Prisonéier hat owes a senger Zell Feier geluecht, wouropshin et zu enger muskléierter Interventioun komm war; dono goufe Fotoe gemaach, fir ze beweisen, dass et net zu enger Mësshandlung komm war. Op de Fotoe war de Mann - well hie virdru scho sou ronderëm gelaf war - plakeg, op de Knéien um Buedem, mat Handschellen um Réck an engem Duch iwwer sengem beschte Stéck. Well d'Magistratin, aus engem Manktem un Informatiounen eraus, keng Erklärung dofir hat, huet si sech verflicht gefillt z'agéieren an huet Plainte géint d'Direktioun gemaach, well d'Fotoe géint d'Dignitéit vum Prisonnéier verstousse géifen. D'Direktioun versteet déi Plainte net, wat zum Broch tëscht hir an der Magistratin féiert.

D'Direktioun schreift am Juli 2015 e Bréif un d'Procureure générale d'Etat; dora steet, et wéilt ee sech mat hir iwwert déi schlecht Relatioune mat der Magistratin ënnerhalen. Ufanks August kënnt et zu där Entrevue, an där d'Martine Solovieff Prezisioune freet; Enn August schreift d'Prisongsdirektioun hir dann, dass d'Magistratin laanscht d'Direktioun schaffe géif. Doropshin äntwert d'Procureure générale d'Etat am November, d'Direktioun géif, Zitat, „aucun exemple concret“ nennen, wat relationell Problemer mat der Magistratin ugeet. Bannent 8 Deeg sollt d'Direktioun Stellung dozou huelen, notéiert d'Martine Solovieff. Dozou kënnt 9 Deeg méi spéit eng Äntwert: Dora geet Rieds vun enger, Zitat, „immixtion inacceptable“, wann net souguer vun „harcèlement démotivant et contre-productif“. A sou engem vergëftenen Aarbechtsklima wär et schwéier, fir net ze soen onméiglech, a Rou ze schaffen. Dofir wär et, Zitat, „urgent que les autorités compétentes prennent enfin les décisions qui s'imposent (...) alors que la rupture des relations est définitive.“ D'Direktioun wollt d'Magistratin deemno lass ginn.

Am Dezember 2015 kënnt et dann zum Optrag vum Directeur adjoint un en Informatiker vum Prisong, fir eng Lëscht opzestelle vun all den Telefonen, déi d'Magistratin an e Mataarbechter vun hir vu Schraasseg kruten an déi vun hinnen aus an de Prisong goungen. Mat där Lëscht sollt bewise ginn, dass d'Magistratin d'Direktioun iwwergoe géif; wéinst där Aktioun krut de Mann d'lescht Woch eben de Prozess gemaach.

D'Fro stellt sech, firwat hien net suspendéiert gouf a firwat d'Direktioun an d'Magistratin nach ëmmer zesummeschaffe mussen, obwuel d'Fra viru Geriicht sot, dass d'Kontakter ënnereneen nach just professionell wären, awer net méi kollegial. Mir hunn dem Justizminister Felix Braz dës Froe gestallt, wouropshin dee geäntwert huet, hie géif keng Geriichtsaffär kommentéieren, déi um Lafen ass. D'Relatiounen tëscht der Magistratin an der Direktioun mussen iwwerdeems weiderlafen...