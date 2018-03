Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Bis ewell waren d'Quaie provisoresch nieft engem vun de Parkingen installéiert.



D'Gebai fir den neie Pôle d'échange ass awer nach am Bau.



E Méindeg sinn dofir zwee Mobilitéit-Conseilleren op der Plaz fir d'Leit ze informéieren.



All Informatiounen - och wat d'RGTR-Linne betrëfft - fënnt een op www.mobiliteit.lu





Emplacement définitif pour la gare routière Luxexpo et changements d’horaires sur le réseau RGTR

Luxembourg, le 2 mars 2019 – Le samedi 3 mars 2018 la gare routière Luxexpo déménage dans son emplacement définitif. Jusqu’à présent les quais avaient provisoirement été installés sur le parking du centre de foires Luxexpo. Ainsi les lignes desservant la gare routière Luxexpo auront leur départ et terminus dans le nouveau bâtiment du pôle d’échange, actuellement encore en construction.

Afin d’informer au mieux les voyageurs de ces adaptations, deux conseillers en mobilité seront sur place le lundi pour les guider. Les détails sur la situation actuelle au pôle d’échange Luxexpo, ainsi que toutes les informations sur les changements et inaugurations de nouveaux services dans le cadre de « Good Morning Mobilitéit », peuvent être consultés sur www.mobiliteit.lu/GMM.

Par ailleurs, 29 lignes RGTR passeront au temps réel ce 5 mars 2018. L’ensemble du réseau RGTR (mis à part les lignes scolaires) sera donc entièrement intégré dans le système global du temps réel, faisant partie du grand projet national de télématique mLive. Lancé en 2014 et implémenté en étapes depuis, le but est de simplifier l’utilisation des transports publics et la planification individuelle des chaînes de mobilité des voyageurs, grâce au suivi en temps réel des différents modes de transport.

Le passage au temps réel engendre cependant des légers changements d’horaires sur les lignes suivantes :

151 Luxembourg – Ahn courses scolaires

185 Mondorf - Schengen - Remich

191 Geesseknäppchen – Hellange courses scolaires

206 Geesseknäppchen - Leudelange – Mondercange courses scolaires

211 Geesseknäppchen – Sanem courses scolaires

213 Kirchberg-Rehazenter - Bertrange-Gemeng

227/27 Luxembourg Gare - Bertrange (Belle Etoile) AVL 27

233 Luxembourg – Strassen courses scolaires

307 Bettembourg - Noertzange - Esch/Alzette via Bergem - Mondercange

319 Luxembourg - Esch/Alzette - Piennes (F)

334 Pétange - Kleinbettingen – Steinfort via Bascharage - Clemency

336 Kleinbettingen - Hobscheid

340 Mamer - Kehlen - Mersch

394 (Pétange) - Rodange - Pétange

398 Rodange - Mont St. Martin - Longwy - St. Charles via Mexy

399 Rodange - Longlaville - Herserange - Saulnes

400 Mersch - Colmar - Ettelbruck via Schieren

445 (Luxembourg) - Mersch - Redange

511 Diekirch - Ettelbruck - Niederpallen/Elvange courses scolaires

520 (Diekirch) - Ettelbruck - Redange - Oberpallen

525 Grousbous, Kiircheplaz - Heispelt

545 Ettelbruck - Heiderscheid

550 (Diekirch) - Ettebruck - (Schlindermanderscheid) - Schinker

552 (Diekirch) - Ettelbruck - Consthum

553 Diekirch - Hosingen – Clervaux courses scolaires

555 Ettelbruck - Diekirch - Huldange/Schmëtt

557 Heinerscheid - Kalborn - Lieler

560 Ettelbruck - Brandenbourg - Parc Hosingen

570 Ettelbruck - Diekirch - Vianden – Stolzembourg Nordstadbus

595 Redange - Bigonville

619 Rambrouch - Esch/Sûre

634 Wiltz - Troisvierges – Breidfeld courses scolaires

677 Clervaux - Troine

680 Clervaux - Sassel

682 (Reuler) - Clervaux - Hachiville

686 Troisvierges - St. Vith (B) via Wemperhaart - Schmëtt

689 Troisvierges - Hautbellain

750 Niedercorn - Dommeldange - Steinsel/Z.I.

751 Rodange - Dommeldange - Steinsel/Z.I.

800 Luxembourg - Roost/Luxlait - Colmar/Usines

812 Rodange - Colmar/Usines - Diekirch

815 Arlon - Beckerich - Colmar/Usines

817 Bigonville - Colmar/Usines via Perlé

819 Martelange - Colmar/Usines

820 Boulaide - Colmar/Usines

822 Bastogne - Colmar/Usines

834 Asselborn - Colmar/Usines

842 Dasbourg/Pont - Colmar/Usines

848 Echternach - Colmar/Usines

Les nouveaux horaires de ces lignes peuvent être consultés sur www.mobiliteit.lu