De Garantiefong kënnt an d’Spill, wann zum Beispill, wéi an dësem Fall, eng Bank hir Clienten net méi kann ausbezuelen, d'Cliente kréien hir Depote bis 100.000 Euro vum Fong garantéiert.





Garantiefong/Reportage Ben Frin



Et ass eng Première, dass deen eréischt 2015 gegrënnte Fonds de Garantie des Depots FGDL an Aktioun muss trieden. Di lettesch ABLV Bank huet net méi genuch Cash fir d’Depote vun hire Clienten auszebezuelen, de Garantiefong garantéiert all Client bis 100.000 Euro dovun, beim Fall ABLV dierften esou tëscht 14 a 15 Milliounen Euro fälleg ginn. Dat kann de Fong dës Kéier ganz komfortabel stemmen, eng 150 Milliounen Euro sinn e Freideg schonn am Fong, 240 Millioune sollen et der deemnächst ginn, bis 2026 solle souguer 480 Milliounen an de Bicher stoen, seet d‘CSSF.



Ganz verluer sinn déi 14-15 ABLV-Milliounen awer net, de Fong kann déi Sue souwäit wéi méiglech zeréckfuerderen, nach ass och guer net sécher ob d’ABLV iwwerhaapt an d’Liquidatioun muss goen, bis elo konnten ebe just d’Depoten net ausbezuelt ginn. Wat géif geschéien, wann eng däitlech méi grouss Bank, wéi d’ABLV a Schwieregkeete géif geroden, dierf ee sech berechtegt froen: Wann dem Garantiefong säi Kapital éierens net géif duergoen, kann ee bei de Banken 150 Milliounen Euro extraordinär Kontributioune fuerderen, am Noutfall kann oder muss een da Sue léine goen, niewebäi gëtt et fir eventuell Härtefäll awer nach eng ganz Rei zousätzlech weider Mesuren, déi kënnen ergraff ginn.



