Jonk Politiker huele kee Blat virun de Mond (02.03.2018) De Respekt vis-à-vis vum Déier, d'Onofhängegkeet vu Katalounien, d'Digitalisatioun an d'Liewensqualitéit vu Prisonéier.

De Prisong zu Schraasseg: 600 Prisonéier sinn hei agespaart an d'Kapazitéite méi wéi strapazéiert. D'Jugendparlament mécht sech Suergen an ass der Meenung, datt d'Aarbecht, déi d'Prisonnéier hei kënnen ausféieren, eng reng Alibi-Aarbecht ass. Keng richteg Pai a keng Ofwiesslung, dat d'Kritik.D'Politik verweist op e bekannte Projet: de geplangte Prisong zu Suessem. D'Pläng wäre fäerdeg an et wäre ganz Departementer mat Atelieren hei virgesinn, wou produktiv geschafft géing ginn an d'Leit och eng Pai kënne kréien, sou d'Viviane Loschetter vun déi Gréng.D'Nowuesspolitiker hu gutt nogelauschtert. D'Lara Weinandy huet fonnt, datt d'Politikerin vun déi Gréng deels e bëssen ausgeschwenkt ass, d'Äntwerten net méi esou konkret waren, ma am grousse Ganze wär et awer hëllefräich gewiescht.Nom Ofsetze vun der Strof géifen d'Problemer vum Ex-Prisonéier eréischt richteg ugoen, soen déi Jonk. A si sinn net déi eenzeg. Och de Marcel Oberweis, CSV-Deputéierten, huet drop higewisen, datt Leit mat Kanner oder engem Déier Schwieregkeeten hunn eng Wunneng ze fannen, ma als Prisonnéier géing een iwwerhaapt keng kréien.Dann d'Digitalisatioun. E Begrëff mat deem dës Leit grouss gi sinn. Si fannen d'Schoulpersonal an de Lycéeë bräicht een Update. Direkt d'Réckfro vum Parteikolleg vum Educatiounsminister, dem Claude Lamberty: Hutt der iech mat der Sektioun I ausernee gesat, wat sinn är Feedbacken, wat sinn är Erwaardungen och do drun? Wéi gesäit dat aus. De Loris Laera, Generalsekretär vum Jugendparlament, hat eng kloer Äntwert: D'I-Sektioun, ech nenne se gären d'C-Sektioun ouni Bio. Wann een nëmmen e bësse Bio ewech hëlt an Info dohinner setzt, ass dat nach ëmmer keng Informatik-Sektioun.D'Politiker hunn et net einfach mat den Nowuesspolitiker.