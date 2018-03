VIDEO-Reportage: Wahlen an Italien

Wat denkt déi italienesch Communautéit zu Lëtzebuerg? (02.03.2018) Italien geet e Sonnden alt nees eng Kéier wielen. D'Resultat gëtt mat Spannung erwaart, e Rietsruck gëtt net ausgeschloss.

Bis en Donneschdeg konnten och d'Italiener zu Lëtzebuerg via Bréifwahl hir Stëmm ofginn. Eng Communautéit hei am Land, déi nees am Gaangen ass ze wuessen.