Géint 17.30 Auer hat et op der N7 zu Maarnech a Richtung Housen gerabbelt. Zwee Ween waren am Coup. Eng Persoun gouf verwonnt.



Dann hat et nach um Neihaischen a Richtung Schëtter gerabbelt, grad ewéi op der A13 a Richtung Schengen. Hei blouf et beim Materialschued.